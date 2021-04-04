天氣日趨漸暖時，我的心海又泛起感激的浪花：半個世紀之前，母親精心縫製的兩雙電焊手套毛皮鞋，曾讓我歡欣風光了幾度春秋。

上世紀七○年代初，東北民眾生活普遍清貧困苦。我家因父親一人上班掙錢，五個子女中四個為禿小子，且整日索要吃喝穿戴，致使七口之家淪為大雜院及小街的貧困戶。

因為家境貧寒，我從上學時起，春夏秋三季幾乎都腳穿解放黃膠鞋。而一些家境尚好的同學，則跟隨季節，適時穿上球鞋、大邊鞋及翻毛鞋。我目睹後，常常羨慕得不得了，不經意時還流露過祈盼之語。這讓母親心中頗為愁苦：全家人吃飯都是問題，哪有財力顧及兒女穿鞋戴帽呢？

但陽春三月的一天傍晚，父親下班拿回幾套積攢的勞保手套，其中還有一副長袖電焊手套，母親瞧後露出笑容：「這長袖手套可以縫製毛皮鞋呀！」於是，母親笑呵呵地對我說：「媽給你做一雙翻毛皮鞋。」

為讓首雙毛皮鞋舒適美觀，母親先找來一雙舊大邊鞋拆下鞋底，按我的腳板尺寸裁好，之後把電焊手套長袖剪下，做成兩個鞋幫面，並將毛面翻在上面。接著又裁剪一雙比鞋底小一點的鞋墊，找來一塊襯布貼到鞋幫裡側，在鞋幫口處鑿出鞋帶眼，最後，拿起錐子、棒線縫製起來。

經過幾日精心縫製，淡黃色電焊手套毛皮鞋製成了。我穿在腳上，美得差點湧出鼻涕泡。連跑帶顛奔往學校，途中同學目睹連聲追問：「這鞋太漂亮了！在哪兒買的？」我喜滋滋地回答：「我媽給我做的。」同學接著讚嘆：「你媽手真巧。」

從此，我精心穿起了這雙毛皮鞋。當然，除了上學外，但凡參加學校和班級各項運動，或邂逅陰雨天，我都事先換上黃膠鞋，進而使翻毛鞋一直嶄新如初。

只是沒想到，我的雙腳卻在悄悄生長，轉年春季再穿時，已經明顯感覺雙腳擁擠憋屈，但我仍不聲不響默默忍受。其因是害怕母親聽到鞋小擠腳話語，讓我將毛皮鞋送給大弟。

在我如此愛護毛皮鞋，其結果不多日兩腳前幫雙雙被頂開線，我發現後還是緊閉雙唇、默不作聲，自己找出針線悄悄縫上。

這吝嗇的舉止行為，哪能瞞過母親的眼睛呢？一天，母親又拿出一雙大邊鞋底和一雙黃色電焊手套，對我說：「我現在再給你縫製一雙毛皮鞋，你把腳上穿的給你大弟吧，要不會把雙腳擠壞了。」

又是連續兩天不停縫製，母親把第二雙電焊手套毛皮鞋交到我手裡，至此我才戀戀不捨地將擠腳的毛皮鞋給了大弟，大弟又精心穿了一年多之後，毛皮鞋底裂開了，不得已送給了廢品收購人員。

人們常說，人生皆有幸運之事。的確，我之幸運是在純真無邪、充滿憧憬與夢想的少兒時期，享受到母親的特別關愛。母親獨具匠心，精心設計縫製的兩雙電焊手套毛皮鞋，讓我在生活困窘的年月，既高高興興、風風光光歡度了四載春秋，更從中體驗到少年時光的美好與幸福。時下，年逾花甲，身居海外，回眸少兒往事，我心中又湧出無限感念，思念起天堂中的母親。