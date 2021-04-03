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《老照片說故事》少年十五、二○時

文、圖／進欣
作者身著旗袍參加婚禮。
作者身著旗袍參加婚禮。

八○年代，懷著年輕人的憧憬，飄洋過海來到了新大陸，追求一個夢想。臨行前，有人告訴要去教會做起點，於是我參加了周五晚的中文查經班，周日則去十字路教堂（Crossroad）。那時大學城還沒有華人教會。

十字路教會活潑有朝氣，吸引眾多國際學生參與，有來自波多黎各、香港、馬來西亞、日本等地的年輕學子，讓我們在課業之餘有個交誼機會。

有位名叫Venus女孩，來自香港，臉上總有甜甜的笑容，每逢周日，開著小汽車一個個接我們女生，車上女孩們說笑如小鳥唧唧喳喳，好不熱鬧。

有一天，聽說教堂有人舉行婚禮，大夥兒作伴參加，順便開眼界。我把最好的衣服翻出來──畢業謝師宴穿過的旗袍。那一天，男學生襯衫西褲斯文相，女同學著洋裝，端莊秀麗，我們幾位女孩留下了這一張相片，保存至今。現在回憶往事，那天伴娘多位，賓客眾多，西方婚禮多由女方埋單， 新娘該是出自名門。

時光流轉，當年的學子已不見蹤影，大學城一批批年輕人來來去去，都是生命的過客。幾年後我曾回甘城母校探望師友，已不復當年氣氛。這也許和我們的心境有關，當年年輕氣傲，然而世事不盡如人願，沉澱後午夜夢迴。逝去的時光不會重回，但是曾經，我們年輕過，神采飛揚，如同照片裡人兒的微笑，令人懷念。

香港 汽車 華人

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