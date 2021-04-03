水是人類生存不能缺少的重要因素，水可供飲用，灌概稻田、菜園，形成縱橫的水網，可運送各種商品、器材。

我在農村居住生活時期，村前一千米有波濤洶湧的潭江，灌入四周小河道，可灌溉稻田、水塘。本村前方的水塘就是靠潭江灌入的水而成，由於村民經常在水塘邊洗擦糞桶、雞籠、洗衣服，塘水嚴重污染。故在水塘旁另開一口井，在井前沿石級下去打水，我就是在此井挑水作盥洗用水。因河水混濁且有泥味，不宜飲用，挑水靠一根扁擔、兩個水桶，挑水需要力氣，又講究技巧，光靠蠻幹，必定吃力不討好。

到了井邊，先右後左，打滿兩桶水後，然後挑起行路，肩上的扁擔要分力均勻，曉得轉膊，行起路來才能穩重，水不會外溢。對這種混濁的河水，使用裝有打碎明礬的有小洞竹桿在水缸內攪動片刻，不久水就會變得清澈，但仍有泥味。

至於飲用食水，則到村後三百米的自動噴井挑水，此井無井欄，打水時要非常小心地把水桶提上來。井水清涼透澈，清甜爽口，可用作泡茶、煮飯、煲湯用。

我家後院牆內，自掘一口井，井水有異味，不宜飲用，但可以淋灑園內所種花果樹木、青菜等植物。為了打水，特在井旁豎木架，裝上轆轤，其上繫粗繩，取水時先把鐵桶放下去，待灌滿水後，拉動轤轆上升到井口取水作灌溉用。

爾後到縣城讀高中，校門口建有水泵房，把水抽送到後山上一個小水塘內儲存，然後安裝大小不一的輸水管，把水輸送往宿舍的衛生間、盥洗室、學生膳堂、辦公室、涼亭等處。我在此處就讀期間，用清涼的自來水洗澡，很舒服，上衛生間也沒有農村糞坑那種難聞的臭味。

有的學校建在平地，則用混凝土建造一個二十米高的儲水塔，利用水往低處流的原理，通過輸水管把水送往校內各處房舍。

到了大城市廣州上學，這裡建有宏大的自來水廠，還有觀音山頂的巨型水塔，一般四層高樓用水不成問題，學生宿舍每層都設洗澡間，獨立衛生間，用水非常方便。唯獨我家居住的四層舊樓，樓齡六十多年，當年所安裝的小號水管，管徑小，加上內壁生鏽，管腔更加狹窄，水流不夠暢通。

到了傍晚，大伙轉開水喉洗菜、煮飯時刻，那時科技不及現代，水壓不足，水源就難以泵至最上層用戶，所以就有人大叫：「樓下關水喉啊！」的呼叫。

最慘是在洗澡，洗頭剛抹上肥皂時卻斷水，呼天天不應，叫地地不靈，被迫乾洗，待水源恢復後再行清洗。後來我為了避免重蹈前人覆轍，買了個大瓦缸儲水，以備不時之需。

誰都不會否認美國 生活的現代化高水準，尤其在紐約 這樣的世界著名大都會 。可是別忘了「天有不測之風雲」這句俗語，意外誰也躲不了。

在二○一二年十月底，颶風珊迪襲擊紐約，除人員傷亡，房屋倒塌、水淹外，還發生大面積斷電、斷水。我家居住的大院地庫被嚴重水淹，破壞了供電供水設施，暖氣爐也慘遭破壞，凍到要穿棉衣棉褲睡覺。

無電靠點蠟燭照明，最慘是無水，要到地下用水桶接水，然後提著水桶沿樓梯走上十樓自宅，搞到滿頭大汗，筋疲力竭；子女分別從皇后區、布碌侖趕來幫助提水，裝滿所有容器，並買礦泉水支援。大院管理當局經過約一個月搶修；最先恢復供水、供暖氣，最後才恢復供電。