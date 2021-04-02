我飛行噴射機二十餘年，意外跳過一次傘。那是四十多年前二月裡的一天，當時在台灣 台南基地飛行F-86F軍刀機， 機號是三四一二（數字加起來是十），「鱉十」不是好牌。 噴射機跳傘是瞬間由座艙彈射，只在飛行手冊上學習操作和瞭解，並沒有實際訓練。

記得那天上午，我帶一位飛官學校畢業、初來部隊的新隊員汪涵，課目是三萬呎高空兩機戰鬥。

我們二機進入跑道，他停在我機右側稍後，同時加速起飛離地後，他的翼尖和我機保持三呎寬，機身低半機。那是密集編隊，防止進入密雲時意外看不到我的飛機而失散時的編隊。

離地後飛向馬公南面的空域，距離台南約六十餘浬。高速飛行到達高度之後，二機左右分開，二十秒後我呼叫：「回頭，對抗纏鬥（DOG FIGHT）開始。」雙方各自上下左右急轉，設法飛到對方（敵機）後方咬住，讓對方不能擺脫，算是贏了。幾回合訓練後我們回航。F-86F軍機一班課目留空時間大約七十分鐘。

突然間，我飛機發生震動，發動機儀表警告燈閃亮，飛在後面的汪涵說：「教官，你尾管起火冒煙！」

我關死油門立刻斷油，當時高度大約是兩萬呎，一分鐘後我試圖再啟動發動機，沒有反應，發動機故障將完全失去動力。發動機不運轉，操縱系統失去液壓助力，飛機無法正常操作，勢必得跳傘。

我收回雙腿後挺身，抬起座椅右邊扶手，座艙罩立刻飛掉，隨後座椅帶人一同彈出，在空中翻了一個跟斗後我與座椅分離，身體垂直下降，到約一萬四千呎時兩肩突然強烈拉扯，降落傘自動開傘。

自從彈出座艙到開傘前的動作我全不記得，之後漸漸甦醒。當時位置約在台南西海外三十浬（後來救難直升機飛行員告訴我）。

下降中，我將原來當做椅墊的救生艇解脫放離，先下墜海面並自動充氣。我下降速度大概是每秒三十五呎，落水時海風較強，我先入水，降落傘衣被風吹到右邊；解脫傘繩之後，拉開兩肩下的求生氣囊充氣。

救生艇在遠處，有一條一千呎長尼龍繩連結在腰帶上，拉扯過來爬上後，我安全了。

飛機在空中飛行一直由雷達站監視，他們知道空中飛機飛行狀況，我跳傘落水後約ㄧ小時，救難直升機就已飛臨。

我很幸運，據飛安官說，落海那天若是風平浪靜，「那降落傘衣可能同時下降落罩在你頭頂上，三十多根尼龍傘繩纏住你，難解啊！」