《老照片說故事》臨時演員

作者和女兒在擔任美國影片「大智若魚」臨時演員的留影。

「大智若魚」（Big Fish）是二○○三年出品的一部著名美國 奇幻影片，劇情改編自丹尼爾·華萊士（Daniel Wallace）於一九九八年所撰寫的同名小說，劇中描寫男主角愛德華（由伊旺麥奎格 Evan McGregor飾演）生性熱愛自由，成年之後選擇離開家鄉，踏上了環遊世界的旅程。途中他遇見了許多稀奇古怪的人和事，也經歷了無數次的挑戰和冒險，而他日後最大的興趣，就是向他人講述經過自己加油添醋後的奇幻旅程，最後由他的兒子發現隱藏在這些故事背後的奧秘和真相。

由於本片主要描寫美國在一九五○年代前後的故事，製作組在物色影片拍攝地時，看中了美國南部的阿拉巴馬州（Alabama）首府蒙哥馬利（Montgomery）附近地區，主要是因為那裡的若干地區仍保持當年的原有面貌。

片中有一段場景為男主角在参加韓戰時，自美軍飛機跳傘誤入敵人營區，當時營區正舉行晚會，由一對雙胞胎姊妹為北韓 軍隊獻唱。基於劇情需要，製作單位決定對外招聘大量包括華人在內的當地亞洲裔臨時演員，來扮演北韓軍人觀眾。

出於好奇，又有一些酬勞可領，我和小兒申請並獲准加入為臨時演員，本來臨時演員僅限於男性申請，結果申請人數不夠，最後也開放亞裔女性；當時我還在就讀高中的女兒亦被錄取，女扮男裝當起北韓軍人臨時演員。

拍攝當天自傍晚報到，一場類似勞軍晚會的幾分鐘場景，整整拍到第二天清晨才收工，參加演出的幾百名臨時演員除了要換上北韓軍隊制服外，並且要取下包括手表、戒指在內的所有飾物；同時，拍攝一個場景往往要來回拍好多次，足見導演和工作人員對影片拍攝過程的嚴謹和認真。

除了拍片，製作單位還在空檔休息時間提供大家好幾次的美味宵夜自助餐，算是補充體力和慰勞吧！

影片殺青後首映時，我們全家還特别去電影院 看了這部片子，當北韓營地晚會的場景出現時，只看到全場密密麻麻的軍人觀衆，根本看不到自己和家人，而且一、兩分鐘就換了另一鏡頭，俗話說「凡事重在參與」，我當時就深深體會這句話的涵意了。