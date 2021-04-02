唐山地震手足情（下）

到第三天進唐山市，簡直寸步難行了，幾乎沒有路，整個城市是一片坍塌的瓦礫堆，這時候自行車成了累贅；可是丟掉太可惜，那時自行車算家裡的大件，他們只好扛起自行車走。走得出汗，沒有水喝，實在焦渴，但是再渴也不敢喝河水，唐山的河水都是綠的、紫的，空氣裡是令人作嘔的屍臭味。夜晚天下起雨來，他們對著天空接雨水解渴，可是雨水也是臭的，難以下咽。

部隊屬於保密單位，只有番號，沒有地址。他們進唐山後，沒有方向，只能到處打聽，晚上露宿在一個操場上，商量著天亮先去堂伯的姊姊家。可是地震 把唐山撕扯後揉碎，又捏了幾下，印象裡的街道、房舍全都沒了模樣，無論如何也找不到姊姊的家。堂伯無奈，三人轉頭尋小老爺。

唐山市內，混亂不堪，流離的百姓、救護車堵在路上，走著冷不防就踩到屍首，三個大男人像穿行在地獄裡，第一次嘗到恐懼的滋味，心裡更加急切地找到親人。在找人的過程中，聽說有人專門去死人身上偷手表，被抓住後，兩條胳膊從手腕到胳肢窩全是手表。當時就地正法，以期達到殺雞儆猴之目的。

那時軍隊已經進入唐山，到處是噴灑消毒水防疫 的軍人，父親靈機一動，先自報家門，再說明番號，目的尋親。人民子弟兵，心裡有人民，七拐八拐，真給他們打聽到了，還好心地指給他們走近路。

在唐山找了兩天，他們終於按照番號找到部隊。領導熱情接待三個難民一樣的家屬，並說明小老爺毫髮無損，在外執行任務，要過兩天才能相見。三個男子漢激動得流下熱淚，握著部隊首長的手說不出話。部隊後勤的人安排他們洗澡吃飯，父親說倒頭睡了三十幾個小時才爬起來，這幾天實在太疲乏了。

見到小老爺本人，他們決定馬上回鄉，給家裡人報平安。部隊領導留他們多住一天，恰好有去天津的汽車 可以搭便車，這自然是好極了。沒想到，當夜發生餘震，他們仨急忙往外跑，倉皇中光著腳丫、穿著內褲跑到露天；鐵膽伯伯跑得飛快，把官兵們笑得夠嗆。原來當時唐山餘震不斷，小震幾下沒人跑，大家早都習以為常了。

他們回家後，過了大半年，那個堂伯收到消息，姊姊和外甥遇難，姊夫重傷。姊夫那天開完會回家已經半夜，怕打擾家人休息，自己洗完腳，順便躺沙發上睡；凌晨地震，房倒屋塌，沙發靠背緩衝房梁砸下來的力量，留給他一個狹小的空間。在廢墟裡，姊夫雙腿被壓在下面，他爬不出來，靠喝自己的洗腳水挺到第三天，鋸掉雙腿才被救出來。救出來後，直升機送他去石家莊的醫院搶救，總算是劫後重生。

堂伯再次去唐山，祭奠姊姊和外甥，他們沒留下骨灰，出於防疫需要，深埋進萬人坑，融入大地，後來他們的名字刻在唐山大地震紀念碑上。

今年是唐山大地震四十五周年，根據回憶，寫下一個側面，紀念在苦難中，至親至性的手足親情。

➤➤➤唐山地震手足情（上）