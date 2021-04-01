唐山地震手足情（上）

一九七六年七月二十八日凌晨，河北唐山發生七點八級特大地震 ，民房頃刻間夷為平地，二十四萬人死亡，十六萬人重傷；唐山市交通、通訊、供水、供電全部中斷。由於通訊設備被毀，地震的具體災情，由唐山市派專人駕救護車到首都北京 ，匯報給國務院 。地震中，唐山市地委第一書記等十位重要領導遇難。如果有一天檔案解密，我非常感興趣，在危難中，誰鐵肩擔道義站出來主持大局，又是誰開著救護車，離開滿目瘡痍的唐山，到北京報信；報信時又是如何描述的，國務院第一時間做出怎樣的反應？

天津距離唐山一百二十三公里，地震波及到天津，八成以上房屋受損。那時我只有五歲，跟著父母住在天津鄉下，一夜之間淪為災民。房子不能住人，大家搭起簡陋的防震棚棲身，幾個竹竿和細檁條支起一個穩定的三角架，從上往下鋪塑料布，底部用石頭土坯壓結實。後來上中學學習立體幾何，對我來說一點也不抽象，我曾在立體的三角裡住過呀！父母嚴肅地告訴我們不能亂跑，河堤上有遇難的人，停在那裡還沒掩埋。

因為地震，夜晚變得格外恐怖，傳說著還有餘震，或者更大的地震要來。母親反覆跟父親說，萬一地震，她抱我，父親抱小哥哥，大哥自己跑。父親好像心不在焉，有一天吐露，他得去趟唐山；母親一聽就炸了，怎麼偏偏這時候去？父親說，家族裡開過會，得去找找小老爺。小老爺是父親的叔叔輩，年齡比父親小，當時正在部隊服役，在唐山當作戰參謀。

小老爺有兩個親哥哥，一個歲數太大，一個身體不好，我父親以前在城裡工作，算是見過世面的，因此族裡推舉他出頭。還有個堂伯，他的姊姊在唐山定居，他決心去找姊姊一家；加上村裡一個鐵大膽的伯伯，願意陪他們走一趟，三人做伴去唐山。事情定下來，著手做準備，挑出來三輛最結實的自行車，帶上兩條內胎、水和乾糧，他們就出發了。

他們仨騎著自行車一路向北，第一天到達寶坻縣，一路上很多房屋倒塌，或者扭成麻花，公路裂開老深，像張開的大嘴。晚上他們在露天空曠的地方睡，雖說是夏天，夜晚曠野的露水還是很冷。

第二天他們轉向西，越靠近唐山，路就越難走，倒塌的建築把路截斷，他們不得不繞路走；自行車連續放炮，幸虧有備胎，白天熱得汗流浹背，還不能停下腳步，因為晚上容易迷路，必須休息。

➤➤➤唐山地震手足情（下）