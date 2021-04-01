想起八十三歲去世的母親，一生為我們兄弟姊妹操勞，但從不願表露出生活的痛苦。

母親過得最艱苦的日子是在大饑荒年代，那是六○年代初，什麼都要票證，盡憑糧冊子上那點指標糧又哪裡填得飽肚子，我們兄弟姊妹正是成長得吃飯的時候。母親沒辦法，只得經常帶我們去扯野菜，去河邊坎上挖點荒土種紅薯。那時，街道剛建立了公共食堂，大廚房就設在我家隔壁一間公家的房子裡，我母親被安排去洗缽子打雜，母親去的時候玩笑地說：「好啊，沾點油光吧。」鄰里們一聽，「哇——」一聲，再沒聲音了。實際哪裡有什麼油光可沾，那時人人只有那麼點糧油定量，食堂蒸飯的缽子每餐是按定量計算，按餐票賣飯，誰還敢沾油光？

可是沒一個多月，有買飯的人在窗口叫喊：「這缽四兩飯哪這麼少呵，換一缽，換一缽！」久而久之，喊換一缽飯的人多了起來，母親好像發覺了「名堂」，但不敢說。母親卻從來沒沾過光。

有一天，傳來一個大好消息，說是哪個街道食堂發明了蒸飯的「先進技術」，很多人去學習取經。我們街道食堂也派了兩個廚師去學習，回來後，「蒸飯經驗」見效了：平常的一缽四兩米，經過「先進技術」，出飯率增加一倍。我母親順便玩笑地說了句：「饑荒不怕，就怕歪點子。」這一笑話險點被有心人鑽了空子，鬧出政治大禍。

大家知道，蒸飯經驗是一件公開推廣的好事，就是把大米先用小火放在鐵鍋裡炒一炒，這樣蒸出的飯，出飯率高；可是飯粒口感空糟糟的像糠碴，肚子是脹飽了，但一會兒就餓了，都怨說：「這是什麼經驗？」母親的笑話「歪點子」沒說錯，群眾也是這麼理解，這就安寧沒事了。倒是母親又說了句笑話：「不敢沾油光。不敢多吃多占。」笑破了大媽大嫂們的肚子，但有些溜到嘴邊的話，相互眨眨眼又收了回去。

後來我們街道食堂也有蒸飯的一大發明，就是把大米用水泡一陣，放入大鍋裡煮到半成熟，再把米湯倒掉，用冷水沖洗得不相沾黏，粒粒散開，然後再放進一個個缽子裡，入蒸籠大火蒸，飯粒脹得很大，米飯變得先進起來，卻毫無米的香味了。

母親經常帶我去郊外鄉間扯野菜，摻到母親省下的糧食裡，煮一鍋稀粥，放點鹽，一人喝上一大碗。可是有一次，我突然發現母親的臉色蠟黃起來，還發現母親用手指摁自己的小腿時，腿上立即陷下一個手指坑，很長時間才慢慢浮起來，那時叫「水腫病」。當年不少人得了這個病，大家也無所謂。後來，母親發現我二哥也得了水腫病，這才著急起來，去找鄰里羅醫生看病，羅醫生隨便看了一眼，就說：「每天喝幾碗食堂裡沖米飯的熱米湯吧，那米湯很濃，喝了水腫會消的。」真的，母親同我二哥喝了幾天，那是治水腫病的營養良藥呵。

一九五八年初「大躍進」，大家開始吃大鍋飯了，有的說「放開肚皮吃飯吧，鼓足幹勁搞生產」；生產並沒搞上去，旱災蟲災，很多問題不適應公共食堂了，兩年多後，食堂慢慢散伙。這時候，我所在的居民委員會成立了街道「公共食堂」。不到半年，食堂越來越艱難，鍋裡連菜葉子也少有了，只得開水裡放幾粒鹽；有紅薯藤醃菜時，撒上一把漂浮在沒油星的湯上，過來人都記得那個「吃鹽水湯」的日子，於是，街道公共食堂也辦不下去了。

那年，母親從食堂帶回一些票證，是按糧冊發放的過年副食品票，一戶一斤紅薯酒、一斤花生、半斤紅糖、半斤粉條，三包建設牌香菸。這個日子我記得比較清楚，那時我正念高中二年級，過年時，是我拿著票證，一樣樣去排隊買回家。年後不久，街道公共食堂正式散伙，大概是一九六一年三月。

母親在公共食堂的日子，無意之中給鄰里們留下過許多快樂笑聲的回憶，幾十年後，老人們聊天時說那笑聲很有意思，母親不說什麼，還是只笑一笑了事。