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爐邊沙龍「懇談會」

張國康

當我登上知青專列北去時，行李中除了一個廉價的小提琴和宏文四卷，幾乎沒有與文化有關的東西。

這是一個地圖上尚找不到的苦寒之地，深山裡的幾頂帳篷便是我們的屈身之地。林區大會戰時「雞叫出工，鬼叫收工」是我們的日常，我們不知道我們的被子到底有多髒，因為在能見度稍高的時間段，我們都不可能出現在自己的宿舍。

工隊空地柱子上懸掛著的拖拉機破鐵輪子，那是我們的「催命鬼」。每天凌晨，隊長大老劉會親自敲響它，聲音不大，但在被驚醒的夢中人聽來，和地府的喪鐘無異。

零下幾十度的嚴寒，幾乎把人的思維也凍到冰點。苦役犯似的勞作，年輕的軀體尚能承受，可是勞作之餘，我們的青春已然無處安放。

髒亂的帳篷畢竟是個有「溫度」的地方，收工後身體和思維都得以「解凍」。鐵皮油桶做的爐子中火焰熊熊時，我和曹兄會拉起小提琴或二胡，「病中吟」、「莫斯科郊外的晚上」、「二泉映月」、「小夜曲」，中西合璧華洋同聲，天高地遠無拘無束，這使得我們自己也十分享受。

曹兄是我們的兄長，才高德厚，幾乎是引領著我們的志向。他有一套「中國文學史」在我們中間傳閱；不記得是哪一年的什麼版，但文字優美流暢，隱約記得它記錄李白之死用了這樣文藝的句子：「在皓月下的小舟中，詩人永遠停止了歌唱。」

再後來，曹兄不知從哪裡借來幾本封面已經破損的「中華活頁文選」合訂本，很快就成了我們爭相傳閱、抄錄、交流的經典。漸漸的，圍坐在爐邊油燈下的神聊，成了一個鍋裡吃飯的五、六個兄弟，最快樂的時光。這個火爐邊的「沙龍」我們稱之為「懇談會」，因為有了這幾本「中華活頁文選」，「懇談會」更加活色生香。

「中華活頁文選」是文革前享有廣泛聲譽的古典文學普及讀物，至今許多學界精英仍然懷念和讚賞它，我們這些當年的文學青年，對她更是情有獨鍾。共同的興趣讓我們走到一起，幾本破舊小書，伴我們度過了無數個油燈下值得回味的夜晚。我們吟誦辛稼軒的「落日樓頭，斷鴻聲裡，江南遊子。把吳鉤看了，欄杆拍遍，無人會，登臨意」，體會著辛棄疾報國無門、壯志難酬的悲憤。

我們議論李密「陳情表」中的「外無期功強近之親，內無應門五尺之僮。煢煢孑立，形影相弔」，一個棄官行孝的文人形象撲面而來；李清照的「常記溪亭日暮，沉醉不知歸路。興盡晚回舟，誤入藕花深處。爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺」，讓我們看到一個女詞人的生活情趣；而曹操的「秋風蕭瑟，洪波湧起。日月之行，若出其中，星漢粲爛，若出其裡」，更是讓我們看到一個「橫槊賦詩」軍旅詩人的豪邁。

白天艱辛的勞動中，我們都盼望勞作之餘的圍爐「懇談」。那些夜晚，我們彷彿超越了時間和空間，眼前的一切變得微不足道，磨難困苦彷彿也在清談中煙消雲散……。

我至今珍藏著一本自己裝訂的讀書筆記，上面大部分的書摘來自於當年這幾本「中華活頁文選」。三十多年後的二○○六年，那天在福州路某書店，偶然看到十六本一套的「中華活頁文選」再版本，如老友重逢喜出望外，毫不猶豫地買下了它。

半個多世紀過去了，如今，當我看著書櫥中的這套「中華活頁文選」時，常常還會憶起當年事、當年人。這是我和我的知青兄弟們一段永遠不會磨滅的記憶，更是一個難以與人言說的傳奇。

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