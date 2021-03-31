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《老照片說故事》懷念琦君阿姨

文、圖／吳玲瑤  
右一為世界日報洛杉磯記者尹祧，右二本文作者吳玲瑤，後為世界日報洛杉磯社長唐達聰，右四琦君阿姨。左一琦君夫婿李唐基，左二幽默作家周腓力，左三作家丹扉。
右一為世界日報洛杉磯記者尹祧，右二本文作者吳玲瑤，後為世界日報洛杉磯社長唐達聰，右四琦君阿姨。左一琦君夫婿李唐基，左二幽默作家周腓力，左三作家丹扉。

琦君阿姨走了這些年，常常想起她，想她溫柔敦厚的為人，想她執筆深情的文章。那時她住在新澤西州的Fort Lee，我住洛杉磯，她說我是她忘年之交，兩人常常煲長途電話粥。

琦君阿姨的先生姓李，她把自己住的地方翻譯成「李家堡」。 我愛她濃厚的國學根底，引用的詩詞都恰到好處，總帶著我回憶她鄉間美好童年；琦君阿姨的記憶力特別好，父親與好友相聚，她在一旁竟然記得他們吟詩作對的句子，而且一記數十年，「雪梅已是十分春，卻笑晨翁詩未成」。

愛小動物、愛小玩意的興致沒變，也愛講笑話給我聽，她講的笑話都「有詩為證」，處處悲天憫人的佛心與詩心。我記得最清楚的一個笑話是，一位懷孕婦女和文武兩狀元作詩爭鋒，文狀元吟出：「我的筆兒尖，我的硯兒圓。文章三篇好，中個文狀元。」武狀元吟出：「我的箭兒尖，我的弓兒圓。馬上射三箭，中個武狀元。」孕婦不慌不忙吟道：「我的腳兒尖，我的肚兒圓。一胎生兩子，文武兩狀元。」眾人拍手說這婦人贏了，這笑話隱約透露女權意識的味道。

再讀琦君阿姨的書，平凡中見真情，發現她是很幽默的，老年常常看牙醫，說自己是：「老太太打哈欠，一望無涯（牙），當年不知保養，如今是無齒之徒，是恥也。」她和李先生一個是急驚風，一個是慢郎中，意見不和常抬槓，說先生是反對黨；婚後住公家宿舍浴室漏水，戲稱自己住在水晶宮；會用自編的京劇和黃梅調唱生日快樂歌給我聽，她的小說「橘子紅了」被拍成連續劇收視率好，她自己說：「橘子紅了，可是我人沒有紅」。

我去住過她李家堡的家，童心未泯的她，一一為我介紹樓梯台階上，擺滿讀者送的小玩意。她一九八七年也來洛杉磯找我，我開車帶她和正好在南加州探望女兒的幽默作家丹扉，一起去環球影城玩。回程再到洛杉磯世界日報報社拜會，社長出面接待，拍下了這張珍貴的照片。

洛杉磯 新澤西州 加州

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