二姑是我遠房的一位姑姑，十八歲不到就遠嫁他鄉；一九五九年老公因病去世後，她思鄉心切，便攜兒帶女回娘家，在我所在的村莊安家落戶，成了我家鄰居。

二姑共育有二兒一女，當時他們分別是十九歲、十歲和六歲。大兒子可能名字中帶有發字，雖說身板不十分強壯，但也說得過去。可憐的是二兒子和女兒不知道什麼原因，頭上均長滿瘌痢，非常難看；毫不誇張的講，就像一粒粒雞屎趴在腦殼上。大家看到後，有的為他們感到痛惜，有的則捂著眼睛躲開他們。

這一切二姑均看在眼裡，痛在心上。她暗暗發誓，一定要將兩個孩子腦殼上的「雞屎」鏟除掉，還他們倆乾淨的腦袋。

說起來容易做起來難。在那困難年代，中國 農村不僅缺醫少藥，還嚴重缺錢缺糧。二姑只是個農村文盲婦女，沒有一點的醫藥知識，怎麼能為兩個孩子解決這個大難題呢？二姑毫不氣餒，不顧自己年近半百，走村串戶，四處祈求土藥方子。

有人告訴二姑可以用菜油擦頭去除瘌痢。她聽後如獲至寶，回家立即弄來菜籽油，用毛刷一點一點地塗在兩個孩子的頭上。殊不知幾天下來，塗抹處不但沒有任何效果，還招來蚊子蒼蠅不停地前來叮咬。孩子們嚇得用毛巾把頭牢牢地包起來。

二姑見這招不管用，又繼續去找新的藥方。又有一位老人對她說，用酒精和生薑塗擦患處，可以清除毛囊裡的毒素，又可以促進毛髮生長。她遵照老人的教導，先用鹽水仔細清洗孩子頭部的垃圾，並用小刀一點點的刮下來，然後用棉球沾著酒精慢慢擦拭。俗話說十指連心，有傷口的腦殼上塗酒精更是鑽心地痛。可是有什麼辦法呢？她不管孩子聲嘶力竭地哭喊，一邊安撫他們咬緊牙關，一邊繼續這種療法，隔三天就重複一次。

功夫不負有心人，四十多天後，兩個孩子的腦殼上再沒有新的瘌痢出現，而且傷口處也開始結疤。這下二姑看到了成功的希望，等這些疤殼脫落後，抓緊用生薑擦拭他倆的頭部，堅持數月，從不耽擱。一年後孩子們頭上均逐漸長出稀疏的毛髮，再往後幾個月竟然冒出黑黝黝的頭髮，與先前相比判若兩人。

二姑這堅持不懈，努力嘗試的母愛，讓我十分欽佩，終身難忘。