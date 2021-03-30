春風送暖，油菜花開，城外的田地、山坡上到處金燦燦，許多遊客在拍照。遠觀此景，也許我跟大部分的人心情不同，我除了欣賞美景之外，頭腦裡湧現的是種油菜、榨菜油和分菜油的場面。

現在，我們燒菜常常注意的是不能多放油；而以前呢，是沒有多少油，特別在我們皖南山區，山多地少，食用油就更少。四、五十年前，家鄉的食用植物油主要是菜油，大部分田裡就種一季油菜。由於是土油菜，歷來長勢不怎麼好，稈子矮瘦，莢子細小，產量較低，每畝約平均一百一十斤，由此菜油也就少了。

一九七三年春，我高中畢業回鄉勞動。大概是七月的一天，隊裡分菜油，我進一步瞭解到本生產隊人口油是菜油一點五斤，豆油更少，只有半斤左右。一年兩斤植物油，就是壯勞力工分多些，其他工只分約一斤，一年三百六十五天，一天還攤不到一錢油啊！勞力少，人口多的人家就更不要談了。

碰巧，沒多少日子，區農技人員下村來調查種桑養蠶情況，我跟他們說到油菜的事情，一個叫老宋的說：「現在正準備推廣種植勝利油菜，可以申請區農技站去搞些種子來試種試種」。過後，我向隊長做了匯報，隊長回答：「是要搞些新品種來，提高提高菜籽產量，你跟區站的老朱聯繫聯繫。」

我到公社裡，給區農技站老朱打電話，詢問勝利油菜情況。老朱告訴我，勝利油菜這個品種，在全國各地已種了好多年，一般能增產百分之十五到百分之二十五，「你們要試種的話，就先定個十畝吧。」

隔了兩個月，我借個自行車專門騎去區裡一趟，拿來勝利油菜的種子，還有如何種植的資料。那年寒露後，隊裡安排了小河邊的十畝田，把勝利油菜籽播種。我和一個老農，負責管理，其實也沒什麼多大的事，與其他的油菜田管理幾乎是一樣的。

不過，我們經常去看護，多除了兩遍草，冬天多澆了一次壯苗的水糞，春天開花前撒了點化肥。這勝利油菜長勢跟土油菜不同，長得高、粗壯，莢長大渾圓。收割前，老朱來了，看了滿意，說每畝增產百分之二十沒問題，但也提了建議，說株距稀了些，可以適當密植，能夠達到增產百分之三十。

老朱的眼光不錯，這十畝勝利油菜單獨收割、晾曬，幾個幹部到場秤乾菜籽的，我作了紀錄，共一千三百四十斤，平均畝產一百三十四斤，增產百分之二十二；而且，菜籽粒看上去比土種的略微大點，飽滿一些。有兩樣菜籽的對比，有具體數字擺在那兒，幹部們高興，社員們服氣，都說下半年再種油菜，都種這勝利品種的吧。

於是，一九七四年下半年，我隊能種油菜的田，總共一百二十畝，都種上了勝利油菜。間苗時要求適當密植，保證在單位面積上有足夠的株數。當然，也加強了管理，主要措施是底肥足，在播種前就撒了一遍豬牛糞，後來又是水糞，又是追肥，保證了肥力。到了一九七五年四、五月，這勝利油菜長勢喜人，秸稈比人的指頭粗，比一般人個子高，莢長飽滿。五月中旬收割油菜，社員們就在計算著菜籽能多收多少，菜油能多分多少，真是喜上眉梢，高高興興。

誰料到，才攤在田裡曬了兩天，不幸遇下三天雨，全體社員心急如焚，真怕油菜秸稈發霉發黑，怕菜籽發芽啊！第四天沒雨，大家都準備工具，在家裡等。上午，老天開了眼，太陽出來了；隊長通知，吃過早中飯都去打菜籽，哪怕天黑也要把菜籽打完。那天，可以說所有人都拚命做，菜籽全部挑進倉庫時，保管員早已點上桅燈。後來，

菜籽曬乾、搧乾淨、過磅秤，平均畝產接近一百三十斤。當年，我們隊裡人口菜油每人兩斤，看上去數字還是低，可相比往年，每人多分了半斤！分菜油那天，看到大家喜氣洋洋的樣子，我的心裡自然也喜滋滋的。

因為自己積極參與了勝利油菜的推廣工作，播種、管理、收割、打油、分油的各個方面都沒有缺席，而且，當時專門寫了幾篇廣播稿給公社和區廣播站的，所以一些數目字記得很清楚，至今都能回憶起來。