當年我來到美國 ，便聽一位長輩講述回鄉娶妻的故事；娓娓道來，引人入勝，也富有教育意義。

他和許多台山同鄉一樣，是「買紙」來「花旗」的，那時一張「出世仔紙」要價三千元美金，天文數字也。所以他抵埗以後，頭等大事就是要拚命挣錢還債，日間到洗衣店工作，拿著八磅重的熨斗埋頭苦幹；然後拖著疲憊的身體，夜晚回到唐人街的「公司房」睡覺。所謂「公司房」，是一班單身漢同鄉朋友合租的住宅單位，每人一張帆布床，大家分擔租金 ，也互相照應。

就這樣，幹呀幹了好多年，终於還清了「買紙」的三千元美金，可以鬆一口氣。而鄉下的父母也多次來信催促成家立室。不過，由於平日所得的薪金，除了還債，還要寄家用，因此無論怎樣省吃儉用，要想儲夠一筆錢回鄉娶妻，談何容易。這種困境，並非他一人獨有。怎麼辦呢？於是大家都毫不例外地求助於小额貸款互助會，俗稱「標會」；幸好一直以來某一個或幾個「公司房」都有人牽頭，搞起這種錢銀互通有無的古老民間「金融組織」，真正起到了急人之所急的作用，果然功德無量也。

從「標會」獲得了回鄉所需的盤纏，同時，他還要光顧照相館。由於雲山遠隔，不能面對面相親，因此必須先寄一輯相片返鄉，等家人交給媒婆或親戚朋友，方便物色「好女仔」。

他說當時紐約 唐人街某照相館的老闆，不但攝影技術高超，得過許多沙龍獎，更難能可貴的是富有助人為樂的精神；他知道回鄉結婚的鄉親們都年齡偏高，因此難免皮膚已没有那麼光滑，頭髮也没有那麽烏黑了，所以拍出來的相片，必須要多費點心思，「加工加工」。但又要做到不走樣，不誇張，否則便是弄虚作假了。

因此，有些顧客半開玩笑地說 :「最好給我改到看起來年輕十歲八歲」。他便回答：「我非魔術師，更不是神仙。只是盡量幫助你而已。」他的真功夫的確没有令人失望，顧客紛紛竪起大拇指稱讚呢。

相片寄出了，費用凑夠了，下一步便是購買船票。當時還没有飛機通航，必須走水路，從舊金山出發，乘搭「亞洲皇后號」、「瑪麗皇后號」或「伊麗莎白皇后號」等「大火船」，沿途經過日本橫濱和菲律賓馬尼拉等地，最後抵達香港，耗時大約三周。就是這段二十多天的海上旅程，對於回鄉娶妻的「金山客」來說，卻是一大考驗，皆因在船上除了可以登上甲板欣賞海鷗飛翔和日出日落之外，裡頭還有許多賭博的玩意。幸好他牢牢記住長輩的告誡，對此碰都不敢碰，才能順利返鄉，了卻父母的心願。

不過，妻子娶到了，卻又幾十年隔著一個太平洋。直到美國開放移民政策，才能夫妻團聚，此乃後話。