現在時髦的年齡段是「八○後」、「九○後」，我屬於「三○後」，是耄耋級，講的都是老話，這些話自己一直縈繞心頭，年輕人當作白頭宮女說的天寶遺事。

我和老伴是大學同班同學，一九五五年畢業。在校期間我們學習非常努力，學校在上海，到處是花花世界，但是我很少進城，要去也主要是為了到外文書店買書，南京路、淮海路只在國慶大遊行 時隨隊伍走過。當時提倡課外要跳集體舞，男女同學手拉手還有點不好意思，後來又興起跳交誼舞，團委號召團員要帶頭，於是硬著頭皮去跳。由於沒有跳舞的細胞，步法笨拙，一不小心，撞上女同學堅實的胸部，心頭撲撲直跳。

到了畢業時，組織號召支援大西北。我們兩個班六十五人就有九人被分派到陝西，其他東北、山東都有；有些同學已在原籍結婚，也沒有要求照顧。很快到了一九五七年的整風運動。黨支部號召大家向黨提意見，什麼都可以提，本單位的、本地區的，甚至全國範圍的都可以。我們一貫是各項活動的積極分子，於是響應黨的「號召」，天真地提出各種各樣的意見，中了引蛇出洞的圈套。很快，人民日報的社論「這是為什麼」一出來，轉入反右階段，每個單位都要抓出幾個右派分子，我們這些年輕人第一次嘗到政治運動的滋味。我們一位老同學，原來是我們的團支部書記，這時成了右派，下放到農場勞改，一直到文革後才回來。

我們這些五○年代的大學畢業生，在工作中都是兢兢業業，因此在文革前十年中，我們都是崗位上的骨幹分子，好些人成了單位裡的模範和先進，有的評到國家一級。但是到了文革時期，我們又都成了「有嚴重問題的人」 ，是執行修正主義教育路線的黑幹將，受到了衝擊。我們由建國初期的各項運動的積極分子演變成文革的鬥爭對象。

到了八○年代改革開放時期，我們已過了天命之年，卻在退休前的十年大放異彩。那時百廢待舉，我們這批將老未老的知識分子有了發揮能力的機會。學校裡大搞升學率的程度遠遠超過文革前的規模，我們又成了最吃香的人群。模範、先進的名號紛至沓來，到全國各地開各種研討、交流會議，著文出書，這是我們這一代人最輝煌的十年。

我們的子女大都在六○年代初出生。我們自己遠離家鄉，沒有親朋故舊依靠，所以一直要求子女把書讀好，自己奮鬥。孩子們的文化課基礎還是扎實的，雖然文革十年在學校裡荒廢光陰，大一點的還碰上上山下鄉。文革一結束，鄧大人決策恢復高考，我們的子女幾乎都是第一批進入高校。

到了九○年代，中國出現留學、移民 潮，我們的孩子又成了弄潮兒。我們的老同學中，約有五分之一家庭都有孩子留學或移民歐美。我們老一輩也在本世紀初跟著子女來到國外。僅僅我們班裡，目前就有六個老同學在美、加居留，現在都住在老年公寓裡。我們常常通電話，利用各種機會見見面。

過去幾年裡，大學同學曾兩次聚會。昔日少年已斑斑白頭，牙缺漏風，有的已駕鶴西去。其中一對同學姻緣，女的先走，男的獨居，竟在去世幾天後才被發現。聽到這些令人心酸的消息，老人們都不勝唏噓。兒女們也勸我們聚會適可而止，以免傷懷。

我倆一九五八年成婚，二○○八年金婚，兒子在Walmart製作紀念盤，有我們的合影。二○一八年又逢鑽石婚，現已結婚六十三年。我們每天在公寓周圍健步，還學會用電腦和iPad寫文章、日記，以及與老友郵件、微信 。我們每天讀書看報，動腦動手，以免痴呆。只要活一天，就要高質量地過一天。世事無常，我們不擔心還有幾天可活，順其自然吧！我們期待著最理想的結果。