鄉愁人皆有之，我也不例外。我雖非飽學之士，但也忝為十年寒窗之人，訴說鄉人走過堅苦奮鬥歲月，記述鄉魂歷盡滄桑日子，身為後人，義不容辭。

我的老家在廣東興寧徑南鄉，窮鄉僻壤，土地貧瘠，生產落後，村民生活非常困苦。我一年四季每天吃的都是不見飯粒的白粥，少年時每頓要吃四大碗，二、三小時內不停地上茅坑，一下子就要麻煩孔明跑一趟，為我肚子唱空城記。

鄉中有一賣狗皮膏藥的雜耍團，經常說青少年身體發育很重要，與將來家門人丁是否興旺息息相關，他們賣的營養劑很靈，買兩瓶送一瓶。少年無知的我，除了對人丁興旺念頭一知半解外，其他完全如墜五里霧中。

村裡唯一電影院叫愛斯戲院，放過一片清宮秘史，我雖不太懂情節但覺得很好看；看完後，堂哥們都在說，不會生孩子的李蓮英是壞人，但我心裡更耿耿於懷的是，萬一因缺乏營養，身體發育不良，我若變成李蓮英，怎麼有面去見祖先父老？在此之後，我這一障礙高懸心中長達二十年，直到老大呱呱落地後，我才如釋重負。

我的鄉愁是從少年愁開始，以百行孝為先。

民國三十八年，中共大軍入城，國民黨 逃得比誰都快，父親是老黨工，連夜直奔香港 ，九死一生。事後母親當著爺爺面說：「國民黨再也回不來了。」一個月後她告訴我：「將來你父親無人送終，你是長子，只有你去香港尋父。」我在遠親帶領下，夜奔香江，但在這一別，母子再見已是五十年後的事了。這場逃亡戲，演得算是天衣無縫，母親仿孟母三遷的慈航普渡，中共放她一馬，讓她平安活到一百歲，在睡眠中魂歸天國。

我正期待著她的血統在我身上顯靈。我到港後吃了數年難民飯，再混來美國 ，曾捧著一個工程師飯碗過日子，生了幾個蘿蔔頭，歷經多年後已退休，美國已是我的第二故鄉。

母親生我、育我、護我，慈恩浩蕩，身為遊子，無以為報；每逢念母失眠之夕，我不惜秉燭夜行，疾步翻山越嶺，淚灑曠野，聲震木林，高呼親情在太平洋之濱，籲天懷母於驚濤駭浪之上，矇矓中難禁七魂騰空而起，哭訴娘親在天之靈，「娘！好想妳，抱抱我，慈母手中線，遊子身上衣，正跪妳面前。我現在好想泡一杯早年母親寄給我茶葉的濃茶，紓解一下舌尖上的鄉愁，母親、故鄉，我愛妳。」