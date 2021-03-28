水車是中國 古代農業生產必備工具。當年經濟非常貧困，技術落後，沒有電力抽水泵可用；由於發明了水車，每當鄉間丘陵地帶發生嚴重旱災，稻田缺水而出現龜裂，家家戶戶只能靠水車大顯神通。

我家村前一千五百米有潭江流過，潮水漲時，河水灌到稻田周邊的小圳，我和母親扛著用進口坤甸木做的龍骨水車，走向我家那塊稻田旁。看見久旱無雨，大地連青草也變得焦黃，田地龜裂，秧苗也開始枯黃的情景，農人靠天吃飯，農家都心急如焚。

水車有兩種，一種是靠手搖吸水，另一種是靠腳踏吸水，我家只有手搖水車。水車的結構大同小異，其功能是把圳水或河水吸上來，灌到旱田上去。我家水車長約三公尺，重約五十斤，水車的車箱由三塊長板合成，像水渠形狀；車身内裝有一條木齒鍊，它由十多塊滑板串在一起成環狀，滑板片略小於車箱內壁，套在車箱前後的大、小齒輪上。大齒輪粗壯，木齒數量較多，小齒輪較小，木齒亦相對較少，形象上相當於自行車的兩個齒輪。運作時，先把水車放到水圳中，通過手拐使套在大、小齒輪上的滑板刮片能把圳水通過車箱，吸提到旱田去。

車水是體力勞動，無論用手拉或腳踏提水，時間長了都會引起疲勞或手臂痠軟，動作就會緩慢下來，如果平時多鍛鍊，體格自然强壯，無需別人替換。但我那時僅十四歲，體力較弱，只協助母親，在田頭幹久了，就不需要別人替換。

我家只有手拉水車，這種手拉水車的吸提水能力，受水圳與田頭高度的影響，從水圳到田頭的高度超過五米，就很難用手拉車提水，必須改用腳踏提水車，但由於潭江漲潮時灌入田間小圳的水位極高，而我家那幾塊田的水平面較低，很少出現以上情況，故問題不大，所以我家沒有購置腳踏提水車。同村森叔他們一家七口，田土較多，勞動力强，森叔家就用腳踏水車，一家出動，大家輪流站在腳踏水車木桿上，協同地踏著水車，圳水就嘩啦啦地吸提上來，真正體現人多力量大的說法。

由於旱情嚴重，有時持續幾個月，所以不是車水一次就畢其工於一役，幸好靠近潭江，潮漲時江水灌入小圳，看到田頭水枯將露出田土，再次抬出水車到靠近旱田邊的水圳，耐心把水抽吸上來灌入旱田；反覆幾次，看到田裡受煎熬的秧苗又活得滋潤起來，由焦黃變綠，抗旱的農民也隨之心情舒暢。但是還不能一勞永逸，要直至看到水稻抽穗揚花，灌漿結粒變黃，豐收在望才喜上心頭。

抗旱雨露滋潤禾苗成長，接下來就要除田裡的雜草。老一輩除草，一是彎腰拔草，其次是使雙膝跪地用手除草，務求除盡雜草，免得與禾苗爭養料。我們那個時代落後，還沒有經濟購入刷地板的刷子除草，只能用體力雙手操作；赤足除草時，常常被螞蟥叮咬，當除掉螞蟥後，傷口有時滲血。

水稻生長過程中的分孽期、幼穗分化期、孕穗期都需要適當施鉀磷氮肥，保證結出飽滿金黃稻穀。我家採用花生麩與天然糞屎作肥田料，稻穀畝產較高。

星移斗轉，經濟騰飛，科技進步，農田耕作也隨之用上機器插秧和收割機收割，效率高。農村供電充足，水車車水已被電泵抽水取代。但青少年時期抗旱車水的甜酸苦辣，始終別有一番滋味在心頭。