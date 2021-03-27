上世紀七、八○年代，我一家四口不得不分居三地：我在上海工作，妻子在蘇北工作，兩個孩子寄託在南京外婆家。我們與眾多家庭一樣，過年時才能團聚。那時往返上海與南京的鐵路客車不多，即使節日期間加開臨時客車也難以應付巨大人流。於是鐵路當局不得不用棚車來運客，我也就有了乘坐棚車的體驗。

棚車者，就是平時用來運送貨物或豬牛羊的火車車廂。這種車廂是封閉式的，與前後車廂不相通，所以也稱為悶罐車。每個車廂配備一名工作人員，負責報站與開門。車廂比較高，車內備有一個木梯，到站後工作人員把木梯放下，供乘客爬上爬下。

棚車的第一個特點是「擠」，乘客特別多。棚車是一個外包鐵皮的大木頭箱子，裡面空空如也，連座椅都沒有。有的乘客自己攜帶小板凳，有的則坐在自己的行李上，更多的人鋪張報紙席地而坐。乘客上車後隨意找位置坐下，先到先坐，來得晚的人連坐的地方都沒有，只能站著。

棚車的第二個特點是「差」，就是條件特別差。與客車相比，棚車的防震功能差得多，因此開動起來車廂裡噪聲特別大。棚車啟動或剎車時晃動大，站立的乘客不小心就會跌倒。再者棚車沒有通風設施，車廂門關上後，只能靠高處幾個小孔透氣。棚車也沒有照明設施，只靠臨時拉上的兩個電燈泡，發出昏暗的光。那麼在這樣的悶罐子裡，如何解決乘客的內急之需呢？在車廂的一個角落，以三根竹竿搭個架子，一根為柱，兩根為梁，用鐵絲擰上。架子上懸掛兩個草袋，用作象徵性的遮擋。以這樣隔離出來的小空間作為廁所，裡面放一只糞桶，供乘客解決內急。

棚車的第三個特點是「慢」，開起來特別慢。那時的火車，車次數字越大，開行越慢。特別快車是個位數，普通快車是十位數，普通慢車則是百位數。例如上海與北京 間的特別快車是三次與四次；普通快車是二十一次與二十二次；上海與南京間的慢車則是三二一次與三二二次。而棚車的車次是四位數，如三二三四次。棚車不但車速慢，而且站站停，從上海到蘇州就要兩、三個小時，到無錫要三、四個小時。如遇路況擁堵，棚車只能停下避讓，看著別的列車呼嘯而過。

如此說來，棚車又擠又差又慢，恐怕沒什麼人願意乘吧？其實不然，乘棚車最大的好處，就是便宜。棚車票價只是慢車票價的一半，或普通快車票價的三分之一左右。如果買一張快車票要十二元錢，那麼乘棚車只要四元錢。當年我每個月工資只有五十元人民幣左右，在棚車裡多晃悠幾個小時，就能省下八元錢。要是一家人都乘棚車，省下的錢就更可觀了，何樂而不為？

那時每年春節是棚車的旺季。春節客運高峰一過，棚車就停開，想乘都乘不到。此外，在文革中，棚車運送過上山下鄉的知識青年；改革開放後，棚車又運過農民工返鄉探親。進入二十一世紀後，隨著高速鐵路發展，再也見不到這種運人的棚車了。