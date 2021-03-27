隨著工程的進展，還要把泥漿和磚塊運送到不斷升高的腳手架上。我很快便學會了從地面上往腳手架上拋磚，和在腳手架上單手接磚的本領，比向腳手架上挑磚，大大減輕了勞動強度。

遇到需要澆灌的部位時，則在上述砂子、水泥中再加入石子，在一塊大鐵板上合成所謂的混凝土。在我們蓋房子的工地上，沒有攪拌機，都是用人工來攪拌。三種材料混合在一起，加水後，我們三、四個人，每人持握一張鐵銑、弓下腰一起快速翻動，使其儘快攪拌合勻，然後裝上鐵斗車，迅速推到裝有木夾板的牆根下，立即把鐵斗車中的混凝土漿填到木夾板內。

幹這個活時間性特別強，行動要求快速，一刻也不能停歇，防止混凝土凝固。一段混凝土澆灌下來，大家都累得汗流浹背張口氣喘。像這樣的活每天都有，還不止一次。雖然每天都累得腰疼腿痠，但是大家幹勁十足。新中國 的建設，給大家帶來了無窮的幹勁。

日復一日，我們的團隊按計畫及時完成了房屋建設，擴修場地的團隊也及時完成了飛機跑道的擴建。

整個擴建工程歷時五十六天，保質保量提前竣工，得到了青島海司和地方領導機關的肯定和表揚，還舉行了全體施工人員參加的慶祝宴會。民工人數龐大，同時上桌聚餐難以做到，便採取了分發餐證各人領取的靈活方式，每人持證領取一份豐滿的菜餚外加兩個白的大饅頭。民工們邊吃邊高興地說：「這頓飯，吃得比過年還好！」

竣工回家後，市勞動部門沒有食言，次年為我們參加飛機場 擴建的幾位工友，都妥善安排了工作。

此後二十里堡飛機場，又進行了幾次修擴，於一九九五年經國家批准，正式成為了軍民兩用機場，如今民航已具相當規模。我這個當年的工地少年，已是八十多歲的耄耋老人了。每逢從這個機場乘機外出，總會情不自禁地回憶起當年參與擴建機場的往事，撫今追昔，讓我感慨萬千。

➤➤➤擴修機場瑣憶（上）