《老照片說故事》返鄉過年回憶

小年夜拜天公合照。

旅居美國 數十年，每逢農曆新年，莫不充滿對過去在台灣 過年那分熱鬧歡欣的懷念。然而，因為工作和孩子們上學的關係，很難在農曆過年時安排全家一起回台灣慶祝。

一九九九年二月農曆年，就讀小學的女兒，剛好學校有一周假期，於是決定帶孩子回台灣過年。這也是到美國至今三十幾年來，孩子唯一的一次在台灣過年的難忘之旅。

兩個在美國出生的孩子，對台灣過年的一切覺得又新奇又有趣。第一個全新的經歷，就是到了除夕前一天的半夜（小年夜），家裡要「拜天公」。阿嬤先在桌上擺滿了三牲供品，全雞、全鴨、全魚、還有一大塊滷蹄膀，然後帶著晚輩們舉香向神明和祖先拜謝，口中低聲恭敬的祈求、祝禱。兩個孩子第一次拿著香，跟著阿嬤敬拜，雖然她們都不明白這些習俗，卻很開心能夠參與家人的一起敬拜，更感到十分有意思。這張照片就是那晚拜天公的合照。

在除夕夜吃完年夜飯後，表哥表姊們都來阿嬤家相聚。難得許多親人歡聚一堂，分外熱鬧。接下來就是長輩們發壓歲錢的時刻了。

在台灣的除夕夜，一下子就收到好幾個紅包，對比在美國只能收到爸爸媽媽給的壓歲錢，兩個女兒都很驚喜，被孫子們圍繞的阿嬤也無比歡樂。

過節期間街上不斷傳來鞭炮聲，給孩子們帶來另一個新的體驗，因為美國只有極少數城市允許在國慶日燃放鞭炮。表哥表姊們買來各種鴛鴦炮、沖天炮，仙女棒等讓女兒燃放，咻咻聲、爆炸聲和閃爍的火花，留下了她們難忘的回憶。

返台期間，住在新竹的阿嬤家，而新竹的城隍廟遠近馳名，當然也是必要造訪之地。孩子看見廟外不僅張燈結綵，廣場上更搭起許多巨型兔子燈籠來慶祝兔年。走進廟旁，也享用了各種小吃美食 ，體驗了家鄉的風味。

今年春節，拿出那年拍的相片觀看，孩子仍記得當時台灣過年的趣味，即使如今孩子已長大成年，她們仍期盼有機會能全家一起再到台灣過年。