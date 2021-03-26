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《老照片說故事》兄妹情

文、圖／龔剴
三兄弟童年照，當時母親很希望老三是個女兒，有時給他穿裙子。
三兄弟童年照，當時母親很希望老三是個女兒，有時給他穿裙子。

在對日抗戰期間，家父任職四川重慶空軍工業局，在日本空軍轟炸跑警報中生下我們三個男丁，日本戰敗後被空軍指派到瀋陽金屬鑄造工廠任職。不久國共內戰，家父攜家帶眷從東北往南逃，到達廣州；正巧小妹在此出生，一家六口在小妹剛滿月又逃到台灣。我們是乘空軍的Ｃ-46運輸機，我只記得家母嚴重暈機，又抱著小妹一路吐。

運輸機受氣流影響不斷上升下降，引擎聲音奇大無比，小妹的哭聲一點都聽不到，只看到她嘴巴好像吹泡泡一張一張，好滑稽呀。

在台灣安定生活，我們家是重女輕男，小時候在家當然是小妹優先，長大後在外有三個哥哥隨時保護，不會被外人欺負。記得我們曾經對小妹惡作劇，當時小妹才周歲，那天晚間爸媽好不容易外出吃頓飯，告訴我們三兄弟要照顧妹妹。

等爸媽才出家門不久，小妹就哭鬧不斷，我們三個哥哥束手無策。大哥比小妹大十歲，點子比較多，叫我與六歲的三弟站在小床的一端，雙手抓住床單一角，他用雙手抓住床單另一端兩個角，將床單及小妹一起抬高；小妹覺得奇怪，暫時不哭，我們三個覺得不錯，這方法很有效呢！不一會，小妹又哭出來，大哥說我們試試左右搖動床單，果然小妹又不哭了，睜眼看三個哥哥在玩什麼遊戲。小妹過一下又哭出來，大哥說加大動作，左右擺動到九十度，最後搖到小妹嚇得哭不出聲音。後來等爸媽回家，三兄弟都說好不要吭氣免得挨罵，事後想起來還真危險。

兄妹一起熱鬧生活十餘年，六○年代大哥大學畢業，服完兵役就來到美讀書，之後定居佛州。我是老二，大學畢業服完十年兵役也到美國讀書，定居洛杉磯。小妹隨妹夫到澳洲定居，三弟到美國維吉尼亞州諾福克海軍大本營，開一家蒙古烤肉餐館，生意興隆。三兄弟都在美國，相距千餘里。老爸還在台灣大學機械系教書，老媽有一票畫友經常聚會，二位老人日子過得十分悠閒愜意。

等到老爸七十六歲才同意移民來洛杉磯。此後每年兩位大家長有生日、紀念日、節日等日子，我們兄妹都會順勢找機會團聚。

老爸老媽身體皆相當健康，老爸到九十高齡無疾過世，而後全家團聚的機會漸少；老媽在一百零四歲高齡過世後，全家四代就找不到機會重聚。而三弟在兄妹前年再聚之後每況愈下，一年前終於遠離我們而去。

自從新冠病毒入侵，今年看來依然不會好過，我們兄妹四人缺一，只好安慰自已，老三已先我們一步，去陪伴在天國的爸媽了。

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