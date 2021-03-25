倒楣的右派娘舅（下）

舅媽雖然仍嫁給了娘舅，且育有一雙可愛的子女，卻未料生活會如此艱難。文化大革命中，不僅所有教師都成為「臭老九」挨批鬥，娘舅更因右派前科而倍受折磨，加上拖兒帶女的不易，舅媽一時對娘舅頗多怨語，夫妻間磕磕碰碰幾成常態，這在他們來滬探親住在我家時常常鬥嘴，也能看出端倪。我們小孩子都戲稱舅媽為「山東侉子」，她倒並不介意，對我們仍很親熱。

自我母親二○一一年故世後，我就與娘舅失去了聯繫，直到最近才開始「外甥打燈籠——找舅（照舊）」，從網路上查到娘舅當年工作單位的通訊信息，輾轉得到娘舅的私人電話。娘舅今年已是九十高齡，他接通電話後的第一反應，便是對重續舊緣的欣喜和驚訝。

從娘舅口述中得知，那年反右，山東大學內定指標還差一個名額，結果他就中彩成為替補。娘舅不過是與同學聊天時發了些牢騷，卻被積極靠攏組織的袍澤告密，就此遭殃。娘舅提及我父親曾寫信給他，要他言行謹慎，以防禍從口出；他對辜負了姊夫的規勸頗為悔恨，但又堅持說：「欲加之罪，何患無詞？他們認定了要抓你，你逃也逃不脫。」

娘舅本是化學系學生中的佼佼者，那年系裡有八個分到中科院的名額，他原本穩穩當當地可去中科院從事科研事業，卻因右派之累而降為庶人，從此只能夾著尾巴做人，忍氣吞聲度日。

胡耀邦主政後，所有右派人士問題自一九七八年起得到平反，除了幾個全國有名的「超級」大右派外。娘舅頭頂的陰霾從此一掃而光，精神回歸舒暢，生活重返正軌。

他不愧是文革前的正規大學生，牢固的學術基礎和優秀的師資素質充分體現出來，迅速成為教學骨幹，不僅被評為山東省特級教師，還當選當地人大代表，工資與福利 待遇都得相應提升，甚至當地市長還在教師節親自登門看望和慰問這位德高望重的老教師。

如果說反右是娘舅生命中秋風肅殺的一道溝坎，如今峰迴路轉，苦盡甘來，他終可揚眉吐氣，安度晚年，使我這小輩也略感寬慰。他的一雙兒女業已茁壯成長，各有所成。

細細想來，所謂反右運動充其量不過是一場荒唐至極的鬧劇，由心胸狹窄的當權者設套發動，給那麼多有靈魂、有抱負、有膽識的知識分子造成無邊的災難和橫禍，而我倒楣的娘舅不過是其中一個小小縮影而已，令人刻骨痛心。

我有時會心生異想，覺得將來不妨設立一種左派「帽子」，讓有可能出現的如張春橋、姚文元之類的左棍戴上，全部當異端分子論處和對待，以後即使摘帽，也留個「摘帽左派」帽子戴戴，以其人之道，還治其人之身，看他們會有何種感受。

➤➤➤倒楣的右派娘舅（上）