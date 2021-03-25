親戚說這是她母親的遺物，存在箱底好多年，想穿件新衣服，但沒布票，因此打這件旗袍的主意。她要求母親把旗袍攔腰截斷，變成一件上衣，在家貼身穿，出門當襯衣穿在裡面。

母親捧在手裡，看了又看，最後堅決地跟她說：「不行，這是一件寶貝，怕以後再也沒人有這種手藝；有手藝，也不一定能買到這麼好的古緞。好好留著吧。」親戚說：「留著沒有用，誰還敢穿旗袍？」母親自信地說：「社會不總這樣，旗袍是國服，早晚流行回來。」親戚似信非信，母親低聲告訴她：「我大姊看『參考消息』，鄧小平副總理訪問美國 已經回來了，國家要發生大變化。」

親戚像受了驚嚇，說：「難道國家又要變天？」母親說：「往好處變。」親戚揣著旗袍和重大機密走了，跟她來時一樣鬼鬼祟祟地。

鄧公訪美，在報紙上是公開的新聞，根本不是機密。我們當時住在鄉下，看不到報紙，新聞都變成小道消息，被當成秘密私下傳播，真是坐井觀天。

後來父母議論，聽說鄧公訪問美國時去看馬術表演，美國女騎手策馬而來，獻給他一頂牛仔帽，鄧公順手戴在頭上，引起在場觀眾極大好感。當初唐山大地震後，餓殍枕藉，美國的救援物資停在塘沽港口的外海，中國 政府硬說不要。鄧公接下這頂帽子，是不得了的信號。

若干年後看資料，這個信號還被皮爾卡登接收到，同年，他在北京 的文化宮舉辦中國第一場時裝表演，這可是畫時代意義的突破。據說當女模特出現時，衣著豔麗，五光十色，露著胳膊，露著小腿，在T台上走猫步，在場的人都暈了。

這年夏天，母親帶我進城，參加親戚的婚禮，她不但穿連衣裙，還美美地燙了捲髮。回到村裡，轟動一時。那些說她資產階級的嬸嬸，紛紛拿著布料請她幫忙做「布拉吉」，順帶打聽去哪裡燙髮，電燙會不會被傷到。不久，滿村的婦女突然像得了傳染病，人人頂著一頭菜花，穿著連衣裙。一夜之間，資產階級生活方式成為香饃饃，人人效仿。

眾所周知，一九七九到一九八九年，中國發生翻天覆地的變化。一九八九年，前總書記胡耀邦逝世，入殮時，為穿中山裝還是西裝，政治局專門開會討論。最後決定給胡耀邦穿西裝，因為西裝代表中國改革開放。

您看，至少在一九八九年以前，衣冠之於中國政治是相當微妙的。

➤➤➤衣冠裡的政治（上）