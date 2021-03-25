《老照片說故事》與總統府為鄰

當年進總統府拜完壽，攝於府前階梯上。

在台北第一女子高中（北一女）就讀的三年，有考不完的試，做不完的功課，壓力極大，但學校位置很好，提供我們苦中作樂的環境。學校斜對面就是總統府。我班三年都是在總統府廣場旁邊的光復樓上課，每一行座位由右至左定期輪轉，輪到依傍窗邊而坐的日子，我感到特別愉快，如同籠鳥飛出禁錮，海闊天空。

雖然形體依然滯留在教室內，但聽課中我不時偷偷瞄向窗外，神思就這樣飛了出去，在開敞的廣場上盤旋。跟著換崗的一列衛兵走向總統府，明晃晃的槍枝倚著筆挺的胸膛直立，和他們臉上冷肅的神情一樣英氣照眼。在總統府大門前，兩列衛兵行過換班儀式，值班完畢的一列衛兵並未鬆懈背脊，仍然英挺換發地走過廣場回到營地。

那時台灣 的邦交 國還不少，常常有新任大使呈遞到任國書，此時，總統府前的台階就會鋪上迎賓的紅色地毯，迎賓儀式也讓我不時偷瞄，一面還要小心別被老師注意到。七○年代的總統府，一年一度僅有十月三十一日總統蔣公華誕那天，才在一樓設置壽堂，開放給民眾致敬。

北一女學生近水樓台，自然想登堂入室去看看我們的鄰居，下課後多走數十步，彎進總統府拜壽。每一年壽星公皆避壽去了，我們不會見到他老人家，可絲毫無妨我們的興致，能夠進入天天照面卻不得其門而入的神秘政治殿堂，即使只看到一樓的一座廳堂，也夠興奮半天了。

拜完壽，我們便在總統府前的階梯上，排成V字形攝下一張照片，感覺自己成了總統的嘉賓。

一年中其他的日子，學生們走過寬達數百公尺的總統府前廣場上下學。放學了，女生們就像一群鴨子從關了幾小時的柵欄內釋放出來，嘰嘰喳喳急著把憋了一天的話講完。

每年十月，既逢十月十日的雙十國慶，又有十月三十一日的總統蔣公誕辰，總統府廣場上擺設了大盆大盆的鮮豔花朵，寶裡寶氣的姚同學將臉湊到花前擺個姿勢說： 「人比花嬌！」而專門和她唱反調的林同學馬上冷冷回道：「花比人豔！」嘻嘻哈哈好不熱鬧。

一過廣場，進入氣氛截然不同的花花世界，那裡有小橋流水、亭台樓閣，是可以散步怡情的新公園。衡陽路入園處的公園號酸梅湯和三色冰淇淋價廉物美，為學生最愛；沅陵街的城中市場有肉羹米粉之類的台式小吃；桃源街的牛肉麵湯鮮濃肉嫩腴，是川式口味；或在萬國麵包店買一只剛出爐的咖哩餃，然後才跳上公車回家。

遇上剛考完大考，可以稍喘一口氣的黃道吉日，我們會逛逛重慶南路的書店，欣賞衡陽路上琳瑯滿目的綢緞布料女裝女鞋，去中華路的第一百貨公司開開洋葷，如果能進入西門町電影 街看一場新上演的電影，回家都會笑著入睡。

對當年的我們來說，總統府隔開了兩個世界：北一女這邊是法院、氣象局、女師專、女師附小，環境樸素端敬。三年中，我們在尼姑庵式的北一女矻矻啃讀，生活的色調多為黑白。幸好有廣場另端的紅塵繁華，不時為清純華年抹上幾筆明燦色彩。