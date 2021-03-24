倒楣的右派娘舅（上）

我的外公姓莫，育有三個子女，我媽為老大，下有弟妹各一，所以我僅有一個舅舅，上海人稱娘舅。由於是父母唯一男丁，加上天資聰穎，娘舅從小就頗得寵。但他不沉溺其中，而是刻苦好學，力求上進，於一九五四年考取著名的山東大學化學系，成為天之驕子的大學生，隻身到青島負笈求學。豈知一九五七年那場引蛇出洞的「陽謀」運動襲來，連娘舅這樣的年輕學子也難逃厄運，竟被打成右派，編入另冊，發配偏遠小城，從此命運坎坷，甚至還殃及到外甥我這條小小池魚，真有點不可思議。

娘舅每年暑期都到上海度假，住在我們家，所以我從小跟娘舅接觸良多，非常親近。他長得一表人才，標準的帥舅，還特別喜穿白色服裝。夏天裡他總是上著白襯衫，下套白西褲，足蹬白皮鞋，絕對一個風流倜儻的白馬王子。凡外出，他總手持一把折扇，既可搧涼風，又多個說話造勢的道具。媽媽和一些鄰居熱心為他張羅對象，介紹女友，接頭地點就在離我家不遠的人民公園門口。可能是緣分未到，所以幾次相親均未開花結果。

身為讀書人的娘舅對我這個學習成績不俗的外甥頗為惺惺相惜，一年暑假特意把我這個小學生帶上，一起坐火車去鄉下探望年邁的外公外婆，使我生平第一次有了坐火車的體驗。在火車上，娘舅小心地削蘋果 給我吃，他能把整個蘋果的皮削成長長一整條而不切斷，給我留下深刻印象。到外公家後，他又常常帶我去串門子，把我當作他的得意門生介紹給鄉鄰。

一九六八年開始復課鬧革命，不久我被分配到工廠做工，接受工人階級再教育。順應潮流發展，我填寫了入團和入黨申請書，希冀成為先進分子。不料有一天，廠領導神秘兮兮地找我談話，問我在所有親戚和社會關係中有沒有任何需要向組織交心的事。當時所謂「社會關係」問題，無非是指「地富反壞右」等五類分子。見我一臉茫然，廠領導好心告訴我，組織上已派人外調，了解到娘舅曾是右派分子，不過後來已摘帽。我聽了頗感意外，只好連連表示我會跟娘舅畫清界線。我擔心領導會認為我是故意隱瞞組織，也為母親眷屬中的政治陰影連累自己前途而懊喪。

回家後詢問母親，方知娘舅年輕時因口無遮攔而得罪領導，反右時吃了大虧，又因此而在大學畢業後，被流放到山東一個小城任普通中學教師。及至一九六二年雖已摘帽，但「摘帽右派」本身仍是一頂沉甸甸的帽子，壓得人喘不過氣來。

媽媽告訴我，幸虧有一位端莊秀麗的女同事喜歡上了娘舅，兩人越走越近，最後結為秦晉之好，才給娘舅的生活帶來些許陽光和安慰。節外生枝的是，女同事的父親恰是當地教育局 長，極力反對女兒與一個右派分子結合，甚至不惜斷絕父女關係。此種大義滅親做法在那階級鬥爭年年講的歲月實屬司空見慣，但給娘舅帶來打擊之重可想而知。

➤➤➤倒楣的右派娘舅（下）