一九七六年的十月，我在村裡走著，嬸嬸攔下我問：「閨女，妳的花裙子怎麼不穿啦？」我想也沒想，衝口而出：「毛主席都逝世了，誰敢穿花裙子？」嬸嬸把我的話學給我母親聽，很驚訝我有政治覺悟，畢竟我才五歲呀。

哎呀，不是前一陣子給毛主席開追悼大會，不許唱戲，不許聽歌，不許說笑，不許孩子蹦跳，只讓大家都戴黑紗、穿素衣服嗎？我說不出衣服跟政治覺悟的關係，但我領教過穿「錯」衣服的難堪，再也不敢亂穿。

就是這一年夏天，我的母親買下一塊小花布，給我倆做連衣裙，兩件裙子一大一小，穿起來頂漂亮，母親露著小腿，裙襬擦著白皙的皮膚飄蕩，很美。奇怪的是，母親從來都在院子裡穿，一出院門就換長褲。漸漸村裡有人傳說，我母親搞資產階級那一套，夏天穿裙子，臭美。我學給母親聽，她說：「不要理他們，沒見識。」可是我被村裡的女孩子們孤立起來，她們不帶我玩，一致諷刺我臭美、資產階級生活方式。她們比我大不了一、兩歲，懂什麼？還不是跟著大人鸚鵡學舌。

一九七八年冬天，法國時尚大師皮爾卡登站在北京 八達嶺長城上，向遠處眺望，他看到的是一個藍卡其布的海洋，女人像男人一樣穿褲子、不穿裙子；這把時裝大師看困惑了，難道六億人的審美都一樣？男女都不分？大師不住在中國 ，他不知道，誰敢穿的不一樣呢？連我這個小姑娘穿裙子都被孤立。政治掛帥的年代裡，服裝就是政治。

一九七九年春天的一個晚上，有個親戚來找母親，問明家裡就我們仨，鬼鬼祟祟地從提包裡拿出一件旗袍。展開來，淡橘色的底子、或深或淺的花紋，衣服自帶亮光，把整間屋子都照亮了。大襟、領口和袖口都鑲滾邊，盤花紐扣是一個喜字，盤扣中間有一粒橘色小寶石，寶石上下墊著花型的小銅片，小銅環吊著銅絲，銅絲貫穿寶石和小銅片，立起來看看，是一個小燈籠。

試想身材窈窕的女子穿起旗袍，輕移蓮步，小燈籠隨身體輕輕晃動，實在別緻。打開旗袍裡面，是淡黃的香雲紗裡子，斜大襟上刺繡著篆體字，猜是旗袍主人的名字。我從來沒見過這麼講究的衣服，做工精美，眼睛不夠用，要求摸一摸，母親只許我看，不許摸。

➤➤➤衣冠裡的政治（下）