《老照片說故事》母親的珍品

二小片繡了鮮花小鳥準備做荷包的 ，畫有黑色的裁剪線的繡花荷包彩緞料。

這是一對八十多年前手工縫製的錢包，一張手工抽紗的白手絹，二小片繡了鮮花小鳥準備做荷包，還有畫有黑色裁剪線的繡花荷包彩緞料，卻尚未完成繡花荷包。這是我母親珍藏在箱底的幾件物品，也是我用以懷念我慈愛母親的紀念品。因為這幾樣小東西裡，有著一段年代久遠的故事。

母親出身於一個書香世家，但不幸的是，我外公不足三十歲就病逝，留下二個年幼的女兒和年輕的妻子。因家道中落，外祖母一直守寡，為人做針線活養家；而大女兒從小體弱多病，僅在家跟著我外婆做些女工，由外婆教些文字。二女兒即是我母親，她從小像個男孩，為人豪爽愛打抱不平，也未曾纏足。辛亥革命後她大約九歲，縣裡創辦公學，她成為全縣第一批上公學的女生之一。

常聽我母親回憶當初她讀書的情況。每天一大早她就得步行三十里路去縣城上學，放學後又要步行三十里回家；因家境貧寒，一日只能吃了早餐去上學，要下午走回家才能再吃一餐。母親說不管吹風下雨她都不曾缺過課，而且年年都在年級前三名，因為前三名的學生可以得到免學費的獎勵 ，因而她一直到小學畢業都未付過學費。可以想見她讀書是多麼的努力，小小年紀有如此毅力實在不易。

十五歲小學一畢業，她馬上被本鄉聘為小學教師。據她說當時民國政府正進行掃盲運動，號召婦女識字。她白天教小孩，晚上在掃盲班教比她年長的大姐大嫂大嬸們讀書識字，也鼓勵她們放小足反封建。

一次，聽母親說當年她領著族裡的婦女反封建的事。那年頭祭祖時，婦女是不能進祠堂的，那一年在她讀中專時放寒假，號召並帶領族裡大部分婦女在祭祖時也邁進了祠堂。這激怒了族中長老們和族長，他們商量第二天要抓我母親沉豬籠示眾。幸好有人報信，幾個表哥連夜護著她逃到縣裡親戚家，第二天一大早我母親就逃回在另一縣城就讀的學校。緊接著我外婆帶信讓她千萬不要回去，從此到她去世都未再回過故鄉。

我母親常告訴我們，她這一輩子最感到遺憾的是我外婆和姨去世，她也不能回去奔喪。但是她年年都捎錢回家鄉請親戚為我外婆和姨上墳。母親的家鄉並未忘記她，文革後八○年代後期，她家鄉重修縣誌，我母親作為她家鄉第一批女權運動家及教育 家被收入了縣誌。

二小片繡了鮮花小鳥準備做荷包的 ，畫有黑色的裁剪線的繡花荷包彩緞料。

多年來我母親一直忙於讀書工作，從未學過女紅。她姊姊一針一線為她準備一套嫁妝，可惜的是，母親還未結婚前，外婆和姨便先後仙去，嫁妝尚未縫製完成，那二小片準備做荷包的彩緞，也永遠定格在那尚未完工的時刻。我母親珍惜地把它們保留在身邊。

母親去世後，我也飄洋過海來到地球另一端。雖然三十年來東遷西搬，但我也一直保留著這幾件我母親珍藏的遺物，因為它們包含著濃濃的親情和無限的愛。