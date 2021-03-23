春天來臨了，看著髮小同學傳來的季節信息，我的思緒又飄向了大陸東北家鄉，思憶起兒時癡迷製作、放風箏往事。

上世紀六○年末七○年代初，我家居住遼寧撫順城區，此時，不光當地經濟落後，百姓生活困苦，就連一年一度春天也總是姍姍來遲。已經進入陽春三月了，可遠處的山崗田野仍被冰雪覆蓋，近前依然是寒風凜冽，冰冷刺骨。即使是這一時節，我和幾個不知愁滋味的小伙伴，過完正月十五元宵節之後，便開始爭先恐後製作起風箏，隨即一同捧著做好的風箏，奔向家鄉母親河渾河堤壩，把蟄伏一個冬季的心靈連同美好憧憬，放飛送入天高雲淡的蒼穹。

我們做的風箏都十分簡單粗糙，是用家裡竹筐上的幾根竹條，綁成「八卦 」、「方塊」、「五星」、「太陽」等風箏骨架，之後糊上白紙或彩紙，抑或貼上一張掛曆大美女，下端繫上一個長布條尾巴。

為了躲避刺骨的風寒，我們把風箏放飛後迅速疏散開來。有的貓在土丘後，有的趴在朝陽的沙堆旁，還有的乾脆把風箏線板纏到近前的小樹上，自己跳進一個小坑裡。而後人人揚起頭顱，睜大雙眼，觀瞧各自飄飛的風箏，或是眺望北歸的大雁。天天如此，樂此不疲，每年都開心地玩樂到暖風勁吹、百花競相開放。

其實，我們的風箏雖然飛起來了，但大都因放線短而沒有抵達心中希冀的高度。為了擁有更長的風箏放線，我和兩個家境困窘的小伙伴悄悄實施了偷盜搶行動。

我先趁著母親不注意，偷走兩個半軸縫紉機線，尋一無人之處將兩軸線合纏為一股，續接纏繞到風箏放線板上。不料，母親很快發現，不僅搶回軸線，還氣憤地賞我兩下笤帚疙瘩。家裡失手，我把賊心移到室外。一個薄雲遮日、四周灰暗的周日，我又召集兩個小伙伴溜進家附近一個建築工地，把正在砌築的牆體上的掛線一條條拽下來，回家後纏繞到各自線板兒上，使放飛的方塊、八卦等風箏上升了一個高度。

讓風箏飛的更高更遠，在這一貪婪意願驅使下，我和小伙伴兒隨後又幹了一件勾搶風箏線勾當。當時我家居住在一棟火炕樓內，是當地居民區中的最高建築，他人放的風箏常飄在小樓前後左右。我和伙伴們見此聯合製作一個長鉤桿，不聲不響爬上樓頂貓在煙囪後面。瞧見低飛的風箏，便迅速舉起長鉤桿，一只飛翔的風箏被迫降落下來，我們一哄而上，三下五除二把風箏線掠為己有。

依靠「偷盜搶」，我和小伙伴們把自己製作的簡易風箏，連同心中的志趣希望放飛到了藍天，遊蕩在白雲間。

放風箏，讓我們忘卻了貧窮年月的缺吃少穿、艱難困苦，淡忘了春季時節的青黃不接，乍暖還寒；放風箏，讓我們釋放了童稚心靈的高遠憧憬，飛翔意念，傾吐了矮小身軀的愜意舒爽，歡欣暢快！

時光轉瞬流逝近半個世紀，至今，兒時做風箏、放風箏的件件趣事仍時不時映現腦際，而且一如從前清晰如畫。