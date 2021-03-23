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《老照片說故事》永遠的高中生

文、圖／拾雲
一九八二年高中畢業二十年與邱老師（前排右坐第三人）的合照。
一九八二年高中畢業二十年與邱老師（前排右坐第三人）的合照。

這一年因疫情影響，進取的心似乎也跟著變得消極了。

近日在老相片簿裡，看到一張舊照，那是在一九八二年高中畢業二十周年的一次同學會中，與我們的班導師的合照。席中當時邱老師的一番話，伴著那段快樂的重逢影像，清晰地在腦海裡浮現。記得老師說：「中年以後的女人，對於自己所扮演的角色，一定不能故作可憐，不要無病亂呻吟，反要處處顯示出振奮有力的模樣。表情甚至不妨稍作一點誇張都可以，譬如服飾裝扮、講話，常要給人以健康樂觀的表態，語句強而有力的回應，或是故意稍作放大的笑聲，這些不造作的效果，絕對是有益的，也是良好的，用心製造好氣氛的結果，不但令個人信心十足，更會帶起家庭以及周圍朋友的朝氣與動力的影響。」

照片裡的同學，大部分從空小到高中都是跟著這位老師一起走來的，她也一直是我們崇拜的偶像，美麗的身段愛穿旗袍，語聲柔和，舉止雍容優雅。

這些年返台，老同學的熱情不減，與同窗好友有的一別又是三十多年不見，每個人的孫輩也都長大了。忘齡的聚會中，大家還像是在一起讀書時的高中生，話多搶答．逗趣幽默，彼此都不但有了一個安心又安全的定位點，還個個精力充沛，滔滔不絕。

有一年，一次同學會，邀請到已退休的初中班時男導師來參加，老師總是安靜地坐在我們中間，時而慈祥微笑地看著我們這吱吱喳喳的一群女生。臨別時才語重心長的對我們說：「時間過得真快啊，若不是我的腰疼提醒了我，我還以為又回到妳們的教室，……希望我們要繼續朝有意義的成就目標前行，會以溫柔慈悲對待別人，更要多體貼愛惜自己，懂得減壓，保持自在以及快樂祥和的心靈，這是永遠年輕的秘訣。」

似乎幾次團聚都正逢二月天，而我卻一點不記得當時台北冬季的冷風有多刺骨，即使天空下雨，也是滿心歡喜地快步趕去。一如現在手中握著的老照片，看著同學的笑臉，想起老師的勉勵，相信不論相隔多遙遠，友誼地久天長。重逢有日，希望我們能一直保有年輕的心，我們都是永遠的高中生。

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