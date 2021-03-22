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老北京的麵茶

崇輝

北京的麵茶，跟茶葉無關，也不是一仰脖就能下肚的飲品，而是一種將帶有黏性的糜子麵熬成熱呼呼的粥後，趁熱淋上層薄薄芝麻醬做調料，再撒些芝麻鹽提味的吃食。

做麵茶，先得熬黏粥，還要達到「插筷子不倒，裹毛巾不滲」程度。這樣異常黏稠的粥，用勺子撈起來，沉甸甸地吃不住力氣，扣在碗裡，黏乎乎顫巍巍的像坨果凍。這種粥要能托得住淋上的芝麻醬調料，讓棕褐色芝麻醬和黃燦燦的糜子麵粥形成涇渭分明的反差；若是芝麻醬調料融到粥裡去了，就說明粥熬的還不夠火候。

也因為這個緣故，與吃「爆肚兒」或者涮火鍋時用清水調出來的麻醬蘸料完全不同，麵茶中的芝麻醬調料，要用上好的小磨香油將芝麻醬瀉開成滑而不脫的糊。舀起一勺試試，醬糊滴落下來能連成一條細細直線。

淋調料時，不用漏勺，就拿個普通的勺子像寫毛筆字一般，全憑手腕子的力道轉動勺柄，勺裡的調料隨著手勢的變化，順勢而下，如股涓涓細水，均勻地在粥的上面留下網格狀的花紋。

如果那年頭買麵茶的主兒，看到現今時興的用泡沫給咖啡拉花的場景，興許也能搞出些奇特的圖案來，吸人眼球。最後，撒上的芝麻鹽做法簡單些，芝麻炒香後，加些食用鹽，用擀麵杖擀成顆粒細小的芝麻碎即可。

在老北京的飲食中，麵茶是種飯吃爽了，再找補找補，溜溜縫兒的閒食。吃麵茶，講究在麵茶還熱呼呼的時候用嘴吸溜，而且吸溜的響動聲越大，越能說明麵茶熬得黏糊道地，因此，此起彼伏的吸溜聲成了麵茶鋪子的特色。再加上麵茶忌涼，熬粥的鍋要一直煨在小火上，不停地咕嘟。所以，吃麵茶的鋪子，總顯得比其他鋪子紅火熱鬧。

在這樣的地方，一碗麵茶下肚，撂下碗，拍拍肚子，吧唧吧唧嘴，嘬一嘬牙花子都算不上是種散德行的行為，反倒被認為是吃美了，完全放下了架子的體現。

外來的人，總把將白麵粉炒熟了，加糖、芝麻、核桃仁等碾碎成粉，再用滾開的水澆沖泡而成的茶點，叫做炒麵茶。遇上這樣「外行」的情況，老北京人總是顯示出愛有一搭沒一搭地的神態修正道：「剛來的吧！那東西跟麵茶沒關係，確切的名字叫做茶湯。」

先盛大半碗黏粥，淋上芝麻醬和撒些芝麻鹽後，再將黏粥加滿，最後，多淋一層芝麻醬和撒些芝麻鹽，這種做法，叫做「雙料兒」。

點這樣麵茶的主兒，神情多顯得與眾不同，看也不看掌勺的一眼，撂下句：「雙料兒。」就找地方坐著去了。不熟悉老北京土話的人，往往會被搞得一頭霧水，還以為鋪子裡來了位混江湖的主兒，說起了道上的黑話。

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