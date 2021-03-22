我在上海土生土長，上海宛平路老家的一磚一瓦、周圍鄰里商鋪都深深地刻印在我腦海裡。宛平路北靠衡山路，南依肇嘉濱路。「濱」字河也，肇嘉濱就是過去的臭水濱，我家出門步行不到五分鐘就是肇嘉濱。記得我小時候在弄堂口玩，時常有一股臭水味道撲鼻而來，這就是臭水濱作的孽。一到夏天，蚊蟲滿天飛，我家雖住三樓「空中閣樓」，仍慘遭毒蚊高空襲擊。

一天，我腿上被蚊子叮咬後又紅又腫，癢得忍不住用手拚命抓叮咬處，腿上很快出現紅塊斑點，母親見狀便找來一小盒清涼油為我塗在皮膚紅腫處，臨時解圍。無奈之下，母親買了二頂白色床上用紗帳篷，把整個床罩得嚴嚴的，總算阻擋住飛蚊入侵。這就是臭水濱給我小時候留下不可磨滅的印象。

我家朝南走就是肇嘉濱，這裡有座小橋，叫謹記橋。過橋就有點落鄉了，隨處可見綠油油的菜田和農舍村落，也嗅到灌溉農田的施肥臭味。小時候經常與小朋友一起過橋玩捉迷藏。一次，與幾個髮小在菜地附近玩過頭，那時天色已晚，突然聽到狐狸怪叫聲，鄉下人又說這是鬼叫，嚇得我們拔腿就逃。

謹記橋稱不上是大橋，但橋墩仍有坡度，三輪車、人力車、黃魚車（腳踏小貨車）等均要下車拚命拉車才能上橋。一些男漢子便做起推車生意，車子上橋時在後面搭一把，，也能賺個幾角錢，完全靠苦力討生活。

五○年代初期，肇嘉濱臭水濱兩岸是破爛不堪的棚戶區，這些窮苦人家在岸邊用毛竹、竹籬笆和泥土堆積成「河邊屋」 ；有的則利用舊木船，緊依岸邊，建成「水上房」 ；還有的在河岸斜坡上因地制宜，打地洞，用泥土當水泥派上用場，構建成毛草屋。就這樣，形成一片棚戶區。住在棚戶區的一家老小擠在簡陋的空間裡，吃喝拉撒都在這狹小地盤解決，再加上周圍垃圾成災，環境污染已到了令人窒息的地步。

肇嘉濱臭水濱兩岸的棚戶區，小小窩居房大都用竹竿籬笆和蘆葦稻草搭建而成，而且居住密度高，造成不少安全隱患。一天，我在弄堂口刮香菸牌子（上海兒童舊時的遊戲），突然警笛聲四起，兩輛救火車呼嘯而過，向肇嘉濱直馳而去。我隨著警笛聲方向奔去，只見謹記橋下面的草棚正燃起衝天大火。說時遲，那時快，幾個消防員插上馬路旁紅色水龍頭，用水槍拚命向已冒著濃煙的草棚灌水，並頂著火舌衝進草棚救人。約莫過了十多分鐘，終於把大火撲滅。這救火場景，至今我仍記憶猶新。

肇嘉濱棚戶區也許是個多事之地。盛夏的一天，一名騎兵正英姿勃勃地從謹記路過橋而下，不知怎麼的，突然從馬背上摔下來，而且跌得頭破血流，躺在滾燙的柏油馬路上。路人見狀，立馬跑上去營救，幫他包紮頭部受傷處。頃刻，救護車趕來，把受傷的騎兵送往醫院急救。後來聽說，騎兵可能是臨近龍華軍用機場 軍營的解放軍士兵。

五○年代中期，肇嘉濱臭水濱被上海市政建設列入改造計畫，對臭水濱兩旁棚戶區住戶大刀闊斧地動遷，窮苦人家從毛草屋搬進附近新建、衛生設備齊全的新村工房。當年，頗有名氣的「樣板房」有龍山新村、日輝一村、漕溪一村等。

肇嘉濱臭水濱要改造成「綠色走廊」，上海大舉推進肇嘉濱改造工程，泥土填濱、埋管築路、植樹種草、排水綠化，埋設巨大溝管。經過二年多艱苦作業，肇嘉濱路寬四十米、長近三公里的林蔭大道終於竣工。又黑又臭的肇嘉濱不見了，經綠化施工，肇嘉濱路兩旁綠樹成蔭，有傘亭、石凳、畫廊等園林建築，四季花卉成為風景優美的景點，形成上海「綠色走廊」 。這裡已是上海人踏青賞花，晨運散步的又一休閒的地方；也成為年輕人談情說愛的「戀愛角」 。

近年來，上海建設迅猛發展，肇嘉濱路又「變臉」了，現在的肇嘉濱路兩旁一幢幢高樓大廈林立，車輛川流不息。肇嘉濱路東起打浦橋，西至徐家匯，現代商業圈徐家匯還建成「空中連廊」，為綠色走廊畫龍點晴。肇嘉濱的變遷，正是上海巨變的縮影。