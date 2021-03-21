《老照片說故事》童年憶往

作者妹妹就讀惠中托兒所的畢業照。

要不是小妹在整理舊物時找到這幀照片，那一甲子前的珍貴童年，很快就會從我們的指間悄悄消逝了。

小妹竹月小我五歲，她在這照片第二排中間，是那梳著兩條辮的娃娃。她有靈巧的大眼，閃著智慧的光芒，天真又惹人喜愛。

她說，前排最右邊那位歪著頭的可愛小男孩，是她幼時的好玩伴；有一次，小男生送給了她一株小小的膠質花樹，十分的精緻美麗。

或許因為那花太漂亮了，連修女老師也愛不釋手，借去放在辦公室讓大家觀賞呢。

我最記得的就是托兒所選了四個小女孩，參加舞蹈演出。每當排練時，媽媽總會帶著我一起去「探班」。

時隔六十載，我仍會哼唱那舞蹈的歌曲，記得其中有「貓」、「本事高」、「娃娃」、「媽媽」等字眼，其它的就記不真切了。正式演出時，她們穿著綠緞子滾邊的小鳳仙裝。媽媽還幫小妹畫了濃濃的舞台妝，模樣兒煞是有趣！

我只記得其中一位老師是沈修女，還有站在妹妹右邊再右邊的好友常慧，她後來也和妹妹上同一所小學，兩人曾互有來往。

小妹說印象最深刻的是有一次去草屯表演，也許是大人一時忙中有誤，不慎將小妹反鎖在一間房內；她急得嚇哭了，大力拍門又呼叫，後來總算被人發現，及時救出，沒耽誤表演。在其他地方的演出則都頗順利圓滿，我們十分感謝托兒所的師長們。

我和哥哥的幼年在台北度過，上的好像是「靜心」托兒所 / 幼稚園。可惜對那時的生活已不復記憶；大妹上的是台中惠華托兒所，但也無照片存留。可嘆那些珍貴的幼年時光已無跡可尋。唯有小妹的惠中畢業合影，成了永存我們記憶的寶庫。