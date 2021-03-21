我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

老二文革上學記

葉元凱

我家老二於一九六四年出生，一九七一年九月上小學，正是文革大亂的時期，也沒有正式的課本，陝西省自己編印薄薄的小本本充當課本；成天就是「早請示」、「晚匯報」，讀語錄，開大會，遊行歡呼最新「最高指示」發表，兒童爭當紅小兵。

小學生們也無心學習，大家都認為讀書無用，因為偉大領袖說：書越讀越蠢。課堂上因此總是亂糟糟的，沒有學生聽老師講；實在不行了，老師就大喊：「偉大領袖教導我們說」，底下的學生霎時靜下來，他們知道，不聽毛主席的話，那可是大問題。於是老師再喊：「加強紀律性……」，學生們就接下去高聲大喊：「革命無不勝！」老師馬上利用這安靜的片刻接著講課，沒有幾分鐘，嗡嗡聲又慢慢再起。文革的課堂幾乎都是這樣在混。老二說，實在無法上課，那位老師就站在窗邊，瞭望窗外，讓學生去亂，上學就是混日子。

到了四、五年級時，老二有一天告訴我們，課上太亂，他學習數學困難很大。他的話引起我們重視，就給他在家補補課，按他的課本天天做練習，書上的題全做，做了改，改了再做。這樣進行了一個多月，到了期末考試，他數學得了九十四分，全班第一名，第二名就只有八十來分，全班只有九個人及格。經過這樣一段轉折，老二好像也有了自信心，對數學有了興趣。

為了促進孩子們的學習，我聯繫幾位家長，在單位的飯廳裡給孩子們補課，舉行數學競賽，獎品就是圖畫書。老二得了獎，進一步提高了學習興趣。他的語文差，我就每天寫幾則成語，貼在牆上，讓他讀記。  

一九七七年二月他小學畢業，得了三好獎，三月升入我們學校初中，十三歲不到。那時的初中生在文革中受的耽誤太大，基礎差，紀律差，社會上讀書無用論影響大。他的班，初中兩年都是亂糟糟的，我們也沒有辦法。我們為他的學習操了不少心，幸好老二的班主任是數學老師，也是我們的老同事，學生對班主任的課總是重視一些。

畢業時升高中，市上要統考，領導決定，本校教師子女可直接升高中並進入重點班。老二表示，他想參加統一考試檢測水平，不需要教師優待。結果他的成績夠上重點班的要求，所以他是實實在在的重點班學生。

由於有了前幾年恢復高考的經驗，家長們對老二這一級都很重視，決定把子女集中在一個班，盡量由當父母的家長任課，配備的都是把關教師。該班生源也較好，很多來自附近的科研單位和大廠子，學生素質較高，思維活躍，學習積極，我們總是鼓勵老二向班上的優秀同學學習。老二在這樣的環境裡有所促進，高中兩年，進步較大，高考前幾天班上的同學還天天打球，精神狀態好。

同時，高考前一年，老二學他哥哥的樣，一年不看電影電視，連學校推薦的電影也不看，早起在房前的空地上讀記材料，天天做題到深夜。

一九八一年夏他參加高考，總分達四百零七，超過重點線。在報志願時，我們看到蘇州醫學院，聯想畢業後可能留在蘇州，我們也可回老家，於是就以該校為第一志願。

發錄取通知書的那幾天，我們都在等。那天我們正在房後樹下坐著，突然門房兆宏向我們高叫有掛號信，六歲的老三立即兩條腿打鼓似地，沿蘋果園的路飛奔去把通知書拿回來，那情景生動地永留我們腦際。老二果然錄到蘇州醫學院，專業是放射衛生。全家高興莫名！

老二經一年拚搏考上大學，這一年的確辛苦。到了大學，一切自由，壓力減少，他放鬆了努力。一九八二年元月寒假回來，高了，胖了，白了，帶上眼鏡，有點像青年時代的我。全家過了一個熱鬧的寒假，我給他補習謝大任的醫學英語。

一九八六年老二將畢業，留在南方還是回咸陽，經家裡商量，決定還是在咸陽一家團聚為好，於是我們同他的學院聯繫，終於分回咸陽，結束了大學五年在蘇州的生活。

時光飛馳，幾十年過去，老二現在成了醫院裡深受患者信任的老大夫，他一手組建的放射學科技術和設備不斷更新，他經常要給醫學院校的實習生上輔導課。得知這一切，我們深感欣慰。

高考 電影 遊行

上一則

鯨第一次呼吸（三）

下一則

張愛玲的幽默

延伸閱讀

「失明前我要好好看世界」 85後小伙徒步川藏收穫愛情

「失明前我要好好看世界」 85後小伙徒步川藏收穫愛情
陳肇新醫學博士 指導暑期研究課程

陳肇新醫學博士 指導暑期研究課程
巴沙迪那社區學院 3.14圓周日數學嘉年華

巴沙迪那社區學院 3.14圓周日數學嘉年華
陝西小學生數學錯1題遭師痛毆 還拿粉筆塞鼻孔

陝西小學生數學錯1題遭師痛毆 還拿粉筆塞鼻孔

熱門新聞

戴著口罩的65歲華裔大提琴家馬友友14日在麻州Berkshire社區學院完成第二劑新冠疫苗接種。注射完畢後的15分鐘等候觀察期間，馬友友忽然拿出大提琴，即席演奏，回饋醫護人員，全場驚喜，報以熱烈掌聲。(路透)

「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

2021-03-14 21:27
中國藝術家艾未未一件被香港西九文化區收藏的作品，當中有人豎起中指指向北京天安門廣場，被建制派人士批評對國家不敬。(西九「M+」博物館網圖／中央社)

艾未未作品「中指指向天安門」 港國安法盯上

2021-03-18 19:07

我的洋女婿

2021-03-15 02:07

父親的宴會菜

2021-03-13 02:03

旅遊好伴當

2021-03-14 03:00

老喬的失眠夜

2021-03-14 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」