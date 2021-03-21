我家老二於一九六四年出生，一九七一年九月上小學，正是文革大亂的時期，也沒有正式的課本，陝西省自己編印薄薄的小本本充當課本；成天就是「早請示」、「晚匯報」，讀語錄，開大會，遊行 歡呼最新「最高指示」發表，兒童爭當紅小兵。

小學生們也無心學習，大家都認為讀書無用，因為偉大領袖說：書越讀越蠢。課堂上因此總是亂糟糟的，沒有學生聽老師講；實在不行了，老師就大喊：「偉大領袖教導我們說」，底下的學生霎時靜下來，他們知道，不聽毛主席的話，那可是大問題。於是老師再喊：「加強紀律性……」，學生們就接下去高聲大喊：「革命無不勝！」老師馬上利用這安靜的片刻接著講課，沒有幾分鐘，嗡嗡聲又慢慢再起。文革的課堂幾乎都是這樣在混。老二說，實在無法上課，那位老師就站在窗邊，瞭望窗外，讓學生去亂，上學就是混日子。

到了四、五年級時，老二有一天告訴我們，課上太亂，他學習數學困難很大。他的話引起我們重視，就給他在家補補課，按他的課本天天做練習，書上的題全做，做了改，改了再做。這樣進行了一個多月，到了期末考試，他數學得了九十四分，全班第一名，第二名就只有八十來分，全班只有九個人及格。經過這樣一段轉折，老二好像也有了自信心，對數學有了興趣。

為了促進孩子們的學習，我聯繫幾位家長，在單位的飯廳裡給孩子們補課，舉行數學競賽，獎品就是圖畫書。老二得了獎，進一步提高了學習興趣。他的語文差，我就每天寫幾則成語，貼在牆上，讓他讀記。

一九七七年二月他小學畢業，得了三好獎，三月升入我們學校初中，十三歲不到。那時的初中生在文革中受的耽誤太大，基礎差，紀律差，社會上讀書無用論影響大。他的班，初中兩年都是亂糟糟的，我們也沒有辦法。我們為他的學習操了不少心，幸好老二的班主任是數學老師，也是我們的老同事，學生對班主任的課總是重視一些。

畢業時升高中，市上要統考，領導決定，本校教師子女可直接升高中並進入重點班。老二表示，他想參加統一考試檢測水平，不需要教師優待。結果他的成績夠上重點班的要求，所以他是實實在在的重點班學生。

由於有了前幾年恢復高考 的經驗，家長們對老二這一級都很重視，決定把子女集中在一個班，盡量由當父母的家長任課，配備的都是把關教師。該班生源也較好，很多來自附近的科研單位和大廠子，學生素質較高，思維活躍，學習積極，我們總是鼓勵老二向班上的優秀同學學習。老二在這樣的環境裡有所促進，高中兩年，進步較大，高考前幾天班上的同學還天天打球，精神狀態好。

同時，高考前一年，老二學他哥哥的樣，一年不看電影 電視，連學校推薦的電影也不看，早起在房前的空地上讀記材料，天天做題到深夜。

一九八一年夏他參加高考，總分達四百零七，超過重點線。在報志願時，我們看到蘇州醫學院，聯想畢業後可能留在蘇州，我們也可回老家，於是就以該校為第一志願。

發錄取通知書的那幾天，我們都在等。那天我們正在房後樹下坐著，突然門房兆宏向我們高叫有掛號信，六歲的老三立即兩條腿打鼓似地，沿蘋果園的路飛奔去把通知書拿回來，那情景生動地永留我們腦際。老二果然錄到蘇州醫學院，專業是放射衛生。全家高興莫名！

老二經一年拚搏考上大學，這一年的確辛苦。到了大學，一切自由，壓力減少，他放鬆了努力。一九八二年元月寒假回來，高了，胖了，白了，帶上眼鏡，有點像青年時代的我。全家過了一個熱鬧的寒假，我給他補習謝大任的醫學英語。

一九八六年老二將畢業，留在南方還是回咸陽，經家裡商量，決定還是在咸陽一家團聚為好，於是我們同他的學院聯繫，終於分回咸陽，結束了大學五年在蘇州的生活。

時光飛馳，幾十年過去，老二現在成了醫院裡深受患者信任的老大夫，他一手組建的放射學科技術和設備不斷更新，他經常要給醫學院校的實習生上輔導課。得知這一切，我們深感欣慰。