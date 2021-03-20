《老照片說故事》兩個女人的故事

作者（後排左三）與母親以及妻子（前排左二）在一九八○年跟朋友的合影。

一張發黃的照片，勾起了我無限的回憶。這張照片是我（後排左三）與我母親以及我太太（前排左二）在一九八○年，跟一群朋友去大湖採草莓時拍的，那時候我太太還在唸書，是一個清純的大學生。這張照片是我一九八二年結婚前，與影響我一生最大的兩個女人，唯一的一張合照。

我十歲喪父，那時母親才四十六歲而已就開始守寡，一個人挑起家庭重擔，含辛茹苦地撫養六個小孩。她曾去工廠當女工，是工廠裡面最老的女工。我記得有一次，她身上只剩兩塊錢，結果我們全家就靠那兩塊錢還有一些剩飯，度過了飢餓的一天。因為生活窮困，我常看到她躲在暗處哭泣。

上帝是公平的，衪在關閉一扇門的同時，也打開了另一扇窗。雖然從小失怙，我在大四時很幸運地在一次的家庭舞會中遇到我太太，她不嫌棄我貧困窮苦的出身以及又瘦又醜的外表；在經過五年的愛情長跑後，我們步上紅毯，在風風雨雨的人生路上共同撑起一個屬於我們自己的家。

我太太也非常辛苦，我一九八六年來美留學後，她先在餐廳打工賺錢幫我付學費，後來我找到工作買房子後，她又在家幫人家看小孩，幫忙付房貸。她更利用晚上去修資訊系統的碩士學位，前後做了十幾年不太喜歡的電腦工作。後來她退休 了，每天除了豐盛的三餐之外，還要為我準備咖啡 、甜點、水果與沙拉，無微不至地在身邊照顧著我。

吳念真曾經執導一部名叫「台灣 的查某人」的迷你電影，這段令人心靈悸動的影片中有一句經典的台詞：「查某人連生著個小孩這麼痛都可以忍，哪有什麼事情不能犠牲。」每個幸福、美滿的家庭，背後都有一個為了家庭無怨無悔地奉獻自己的媽媽，我謹以此文向天底下每一位偉大的女性，致最大的敬意。