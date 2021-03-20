小時候，我最喜歡在清明節期間邀伴去郊外，在那些掃墓的墳山上撿印子粑，放在野火上烤著吃。現在回想起來，那真是一場有趣的兒戲，再也找不回了。

清明的陽光，清明的空氣，一片溫暖清新；大地綠了，花兒開了，郊外的曠野山坡，有放風箏的、扯野菜的、踏青的，還有那些在田間流水溝裡捉魚的，人聲歡悅。我和幾個小伙伴跑到山坡上去，那裡有很多掃墓的人，墓上插著竹籤，上面掛著一串白紙條在微風中飄蕩，墓碑前燃著香燭，擺著水果、點心、酒水、印子粑等素食。

不知為什麼，故鄉的印子粑是清明掃墓必用的祭食，那些不同品種的印子粑，也是我們小孩子最愛吃的美食 。

每到清明，我們一群孩子就跑到荒野墳墓旁邊玩，一會兒看看掃墓的祭拜完了沒有，一會兒分散跑到另外的小山坡上去，耐心等待燒紙錢的人們，看他們在墓碑前跪拜磕頭，看他們在細細訴說；等他們祭拜完了，剛起身離開一步，我們便一窩蜂似地跑上去，拿走祭品中的印子粑。掃墓人回頭望望，只是笑笑，沒說什麼就走了，他們祭完的食品是不拿回去的，就擺在墓前。

清明節前幾天，每天掃墓的人很多，都是上午來，有的掃墓者放一掛鞭炮後，看見我們小孩子圍在旁邊，他們就特意從袋子裡拿出幾個印子粑，朝著墳墓上拋灑，讓我們跑上去撿。有的墳墓上還長著一片綠綠的青草，有的盛開著一大片黃花白花，那些印子粑落在草蓬花叢間，我們跑上去翻來尋去。

有的墳墓草太高了，早已被主人修整得溜光，周邊填了新的黃土，印子粑就擺在一個篾織的祭盤裡。有一次我撿了二十多個，那印子粑只有小茶杯大，薄薄的，上面印著不同的花紋蟲鳥。故鄉的印子粑是用清明草摻入糯米粉和黏米粉做的，有的是摻艾草汁做的，粑有的晶瑩透亮、黏而不膩，有的是青青的草色，散發著一股濃濃的草香味，印子粑比單純的糯米糍粑好吃。民間說，三月清明吃了印子粑不會被蛇蟲咬。

家庭做印子粑工序很繁瑣，掃墓人只需要用十多個就夠了，所以他們乾脆去買。那時街上有專賣印子粑的小舖子，有幾家賣香燭錢紙的小舖，平日生意還不錯，清明節前後，他們兼顧做些印子粑賣，大篩子裡裝滿了前一天做好的印子粑，那已是涼涼的寒食了，擺在舖子門口，有時買的人還要排隊。

有個白鬍子爺爺店主，他做的印子粑品種多，有清明草、艾葉，做出的粑有綠色的、黃色的；有圓圓的、扁扁的、透明亮亮的。在他的舖子門前，一個裝著印子粑的大竹篩旁，還放著一塊光亮亮的硬木印子，那就是印子粑的模具，店主大嫂說是老爺爺親手雕鑿的。

他把調配好的糯米粉、黏米粉、清明草汁混合後，捏成小劑子，壓入印子粑的模具裡，再從光滑的模具裡倒出來，大火蒸熟，就是一個漂亮的印子粑了。小小的印子粑印有各種花卉圖案，一斤有十五個以上，老爺爺秤完秤，找了錢，還要送上兩個給買者，說是「清明圖個吉利」。

那時我高興地撿回印子粑，媽媽說：「這是掃墓人給走了的親人吃的，我們撿了吃不好。」後來我才知道 ，媽媽是哄我們小孩子的，是不想要我們從墓前撿回那祭食吃。我喜歡吃印子粑，沒有丟掉，同幾個伙伴又悄悄拿到郊外去，燒一堆野火，用樹枝穿起來，放在火上烤，烤得金黃，鼓起一個大氣泡。

我們站在山坡上，一口一口地品嘗那清明的甜美，有個比我大的哥哥說：「我們是在吃神靈吃過的印子粑粑。」我們一聽，都歡跳起來了，對著清明的藍天，放聲吆喝。

可是到了苦日子的年代，清明節掃墓的祭品冷清多了。那幾年的清明，墓上一片空蕩蕩，伴隨香燭錢紙的印子粑也不見了，唯有掃墓的清明淚，遍灑著清明的野草野花。

現在清明，荒野上往日留下的舊墓已經不多了，公園式的公墓熱鬧起來，那些高檔祭品，比起當年墳山上墓前的印子粑，全然是兩個時代的不同風景。當然，神靈是公正的，神靈只懂得人間清明節祭拜故人，同樣是心的深情思念。