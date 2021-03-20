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《老照片說故事》二○六情結

文、圖／楊志堅
作者父母的中華牌二○六電唱機。
作者父母的中華牌二○六電唱機。

去年在父母住處的儲藏室，意外看到這台中華牌二○六電唱機，思緒一下子拉回四十幾年前。 「二○六」是什麼？音響發燒友都知道，是中華牌二○六電唱機！由七○年代早期上海中國唱片廠生產，中國有史以來，這個牌號的黑膠唱機銷量最大。現在說的黑膠唱機，早先都叫「電唱機」，這是區別於不插電的手搖「留聲機」。

那年夏天，中學剛畢業，父親找關係花了五十塊錢，買了一台憑票供應的中華牌二○六唱機，為木殼藍色皮革貼面鋁製台面，二○六是四速單聲道唱機。那時，七十八轉黑膠已不生產，店裡賣的都是三十三轉唱片。中華二○六電唱機帶四檔調速，可以播放十六、三十三、四十五、七十八轉的唱片。播放七十八轉粗紋唱片要綠點唱針，密紋唱片三十三轉使用紅點唱針，塑料薄膜黑膠唱片都可播放。

為了讓這台流行的電唱機發揮更大功能，我找到了「無線電」月刊一九六三年九月刊有一篇製作電子管高保真擴音機的線路圖。從敲製底盤、計算和繞製電源變壓器、音頻輸出變壓器、買零件、布線、焊接等全都DlY，完成一台真空管6P3P推挽單聲道功放級的擴大器，還請懂木匠的朋友做了八吋喇叭音箱。當年家裡存了些七十八轉的老黑膠唱片，最常播放的是「小白船」、「漁光曲」、「我們的田野」等百聽不厭的曲子。

當時追求低音質，音量調大時房間裡的衣櫃會隨著音樂震動。有一好友用晶體管也製作了一台功放，我們就一起比較各自的音質和音色。當時稱為無線電愛好者，現在稱「發燒友」了。那時新華書店賣的都是三十三轉唱片，小塑料片的，藍、紅包顏色雙面能放十分鐘左右，三毛錢一張，曲目豐富；大塑料片的三十分鐘，五毛五分一張，共收集有上百張，幾乎當年的歌曲都有了。

如同當年的「永久」、「鳳凰」牌自行車，中華牌二○六是當時電唱機中的品牌。現在看來老舊過時的唱機，承載的是那時的流行風潮，連接的是現在以及未來的流行風向。如果再在這舊的電唱機上看著黑膠唱片伴著唱針悠悠的回轉，富有磁性和非常熟悉的聲音從喇叭中釋放出來時，是不是會感到當年音樂發燒的情懷依舊？

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