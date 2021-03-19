上一世紀五○年代初，我在鄉鎮上初中時，南方夏季多雨，其時出門必帶雨具，在鄉裡可選的雨具較多，如竹笠、蓑衣、龜甲笠等是常用的，也有較富有者用油紙傘；只有富豪、地主、醫師、長官等，才有資格購買梁蘇記鐵骨架優質布雨傘，所以當年手持梁蘇記鐵骨架布傘是身分的象徵。

我校的學生與四鄉的農民多數戴竹笠擋雨，竹笠是用篾條編織成的網狀圓形草帽，篾條中間夾著竹葉片。外層塗上桐油防水，有圓頂和尖頂兩種，帽窗兩側內外各夾著穿孔的木片，栓著一條帶子，就如戴草帽一樣使用。此種竹笠輕便易戴，但只能擋小雨，如遇大暴雨 時，下身必定濕透。

這時如帶上用茅草或棕櫚樹片做的蓑衣，茅草不易沾水，而且防水，可保全身免濕，但穿起來比較沉重。蓑衣是農民擋雨遮陽的常用雨具，編織蓑衣的可選材料有棕樹片，其顏色多為褐色或棕色帶粉紅。棕片編織的蓑衣，不僅防水，還可防風，通常每件蓑衣需要鋪上厚厚的十層棕片（一般需要一百二十片）。蓑衣也可以用蓑衣草編織而成，是農民夏天理想的遮身衣物，雨天可擋雨，睛天可遮陽防熱，而且無論在田間、地頭、樹蔭下，均可作為涼爽舒適的鋪墊。用茅草或稻草編織的是普通型，用棕片編織的較為耐用，是稍為高級的蓑衣。

蓑衣的結構分為上下兩片：上片似披肩，用一根繩子拴著，類似防彈衣，從肩頸到胸前受到保護；下片自腰背圍向前身。上下兩片在後面用細繩連成一體，在胸前繫起來，這樣包括頭、胸、背、腰腹及臀部都可被覆蓋著。所以當斜風細雨或橫風暴 雨都可繼續向前行，農民穿起來在田間可全天候耕作，如牽著水牛犁田、插秧、除草、施肥、收割稻穀等，但穿起來比較沉重。

我在鎮上讀中小學時，有的學生、老師無法購買鐵骨架洋傘，只有退而求次購油紙傘。傘骨架和傘柄是用毛竹做的，在骨架上縫上一塊油紙，叫油紙傘，若縫上一塊布就成油布傘；後者當然耐用，經得起狂風暴雨考驗，缺點是比較重。紙傘則容易破損，幸好當年有修傘匠走街串巷，他除修布傘外，也修紙傘，而且很細心把油紙和浸過桐油的漿料反覆在破洞處塗抹修補，不用一會兒就修好，可重新使用。

油紙傘是中國 傳統工藝製品，也是世界上最古老的雨傘，純手工製作，紙傘的骨架、傘柄、傘頭全選用優質竹材精製；然後把裁好的紙黏上骨架、修邊、塗桐油、曝曬後，即可出貨。為加強油紙傘的藝術性，還可以在傘面上繪各種花鳥蟲魚、山水圖案。我上中小學時，竹笠、油紙傘都用過，竹笠輕便，但擋風遮雨不如油紙傘好用。

自從到廣州上大學後，竹笠已棄用，但有時仍用油紙傘。為方便上學和工作，我購買二手自行車後，遇到下雨時不能用油紙傘，只能購買透明塑料薄膜雨衣。這款雨衣頭頂有帽，下身全套上，可在雨中騎著自行車向前行，除非暴雨，否則全身均擋雨。內行人稱這種雨衣為「單車雨衣」。另外還有膠面帆布雨衣，這款雨衣用於走路時穿著，如郵差、通訊員或趁墟時穿，無論是單車雨衣或膠面帆布雨衣，透氣性差，穿上悶熱，勉强可用，但不如蓑衣那樣透氣又防曬。

隨著經濟騰飛，人們居住環境改善，生活水平提高，現在農村不用行田埂，而是走在鋪設平整的混凝土或柏油路面上，退而求次也是沙石路。下雨時，學童、農工、幹部都撐起顏色鮮艶、多姿多彩的雨傘，還有極少數人披著透明塑料雨衣；從遠處望去，在人海中，組成五彩斑斕的雨傘陣，蔚為壯觀。舊時代的蓑衣、竹笠、油紙傘都已完成歷史使命，再不是人們遮陽擋雨的盾牌了，只是社會發展過程中一個歷史見證，留在人們腦海裡的美麗回憶，或許在夢中還會出現。