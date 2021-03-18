全球疫情 肆虐，疫苗 問世了，不少人積極接種，但也有人在徘徊觀望。說起打針，多數人心裡頭都有些怕怕，但如果說，現在要和你打補針，補補你的身體，那麼，心裡的反應就不一樣了。上世紀六○年代中期， 在大陸就曾吹過一陣打雞血針可以強身的旋風，一些好事者還用油印方式出了小冊子，說上海某地某人打了雞血針以後治好病，無病的身體更強壯云云。

這股風吹到了廣東的台山，有位鄉村醫生親自試一試，在家中養的小公雞身上抽了幾㏄的血打在自己的屁股上，不知心理作用還是什麼，他說他騎單車上班、爬山徑毫不費力。這一來，你傳我傳，小公雞的血有種神秘能量，不少人就捉著小公雞到醫院或診所去「打雞血針」了。醫院和診所都來者不拒，那時是文革年代，不好拒絕，我也曾試過打這樣的雞血針。

這股風開始時似飛沙走石、草伏樹搖的，後來卻又像「阿崩吹蕭」，不久就無疾而終了。

台山是華僑之鄉，毗鄰港澳，在一段比較長的時間裡，港澳僑屬也常託親人寄回一種叫丙種球蛋白的補針，打丙種球蛋白補針的風也吹了一段長時間。所以，打補針，人們卻樂此而心不怯。

打防疫 針的心態就不同了，不打，怕中鏢染病；打嗎，心理上總有那麼個怕怕的疙瘩。但防疫不是一個人而是涉及群體的事情。記得上世紀六○年代，廣東陽江發生霍亂流行病，而台山廣海漁港的漁民多在陽江閘坡等漁場捕魚，漁船一回到廣海，廣海就很容易成災區了。整個台山都緊張起來，每個鄉村的人都自覺組織起來，派人在鄉村門口設閘駐守，拒絕村外的人進入，我也曾回鄉探望老媽子而被盤問。

那時，最緊張的是廣海灣了，漁船一回港灣，就得讓所有漁民都接種疫苗。那時南灣漁港只有一個診所，醫生和護士等也不過十個人，打針人手不足，怎麼辦？當地政府想到漁民子弟學校的老師，於是，由我選了八位老師往南灣診所見習一個鐘頭，在冬瓜上面扎一下針實習，就算結業了。針頭不夠，就把用過的針頭磨一磨，再消毒一下，就奔向碼頭上前線了。

漁民們很有秩序地排成幾個行列，我為第一行列的漁民接種。排第一的是隊長，他對我打個招呼，因我曾隨他的漁船出過大海，大家互相熟悉；我微笑著點點頭，他露出了他那飽經風霜、黑黝黝的手臂，讓我為他在那裡扎針。我的天呀！我右手拿著的針頭在他的手臂上扎不進去，飽經風霜的皮又厚又韌，而我用的針頭又鈍呀！我狠著心，用力第二次扎針，進去了。

打進了疫苗，連忙迅速把針頭拔出。我知道隊長的手臂會很痛，我的心更痛呀！請原諒吧！那時的環境條件如此，只能大家一起承擔。

我看著對我微笑的隊長，健步回到他的船上，還向我揮一揮手。由於那時全民動員抗疫，所以台山也安然度過了危機。

目前，全球面臨疫情危機，要達到群體免疫，政府和人民必須群策群力，每個人在身體許可情況下都接種疫苗，並投入各項有益的防疫戰鬥中，相信群體一定能免疫，人類將迎接美好、繁榮康樂的未來。