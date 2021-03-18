赤腳醫生不是光著腳的醫生，也不是像人們印象裡那些穿著白大褂，在醫院或診所裡的醫生。他們是指上世紀七○年代在農村，特別是偏遠鄉村的一批人；他們背著藥箱，深入田頭，走鄉串戶，為那裡的農民送醫送藥、治病救人。

我們當年在陜北偏遠小山村下鄉落戶的時候，那裡各方面都貧窮落後，尤其是缺醫少藥，有病無法得到及時治療。最近的醫務所離山村有二十多里遠，縣醫院更是在五十多里之外，要翻山越嶺、淌過延河才能到達。更要命的是，由於貧窮，村民們沒什麼錢用來看病；有了病，只好硬撐著，聽天由命。

村民們認為，生病的人是靈魂出了竅，找不到回來的路。於是，如果聽到有人半夜喊哪個村民的名字，那就是他得病了，親屬們為他招魂呢，魂找回來了，病就好了。有時，村民還會請跳大神的為病人驅鬼。巫師說病人得病是鬼魂附身，他們手揮法器，嘴裡念念有詞，「天靈靈，地靈靈…」，折騰一番後，蹭上頓飯，收取一點報酬。有時還會胡亂指出，像病人家廁所修錯地方等毛病，然後拂袖而去。

當然，村民還有很多土方法治病療傷。一次，我在用大錘砸鋼釬取石板時，肚餓無力，揮動的大錘從鋼釬頭上滑落，正砸在我的大腳趾頭上，指甲蓋立刻被湧出的鮮血覆蓋。雖是腳趾頭，也是十趾連心，疼得我鑽心，呲牙裂嘴喊疼不已。旁邊的村民大喊：「快往腳上尿尿」。我想，尿可以沖洗傷口。於是，顧不上周圍還有其他人，趕緊往受傷的大腳趾頭上尿尿。雖然沒有上藥，也沒有包紮，指甲蓋後來也脫落了，幸運的是，傷口沒有感染。

有的村民得了重病，就不那麼幸運了。有一個村民病危昏迷，村民和我們一起把他放在架子車上，連夜往山下的醫務所送。大家提著馬燈，拉著架子車，在漆黑的夜裡急匆匆地奔跑著。可是，那個村民沒能挺多久，在路上就斷了氣。

面對山村的醫療困境，我們閱讀帶來的醫書，學習基本的醫學常識，大家練習針灸，先是在自己身上的穴位試著扎針，不方便的穴位就互相扎。遇到有人不舒服或得了病，我們都會熱情地拿著銀針前去施展新學到的本領。

一次有個村民，胃疼得不行，愁眉苦臉地前來求助。我按醫書上的一組穴位給他扎了針。經過一段時間留針捻針，他的疼痛減輕了很多。

為了改善偏遠農村缺醫少藥的情況，各村設立了赤腳醫生。小董同學被村裡選中，當了赤腳醫生。他背上漆有紅十字的小藥箱，精神抖擻地走家串戶，為生病的村民們送藥打針。他努力學習醫藥知識，練習治病的基本技能，幫助不少得病的村民解除了痛苦。

當然，給村民治病也有意外。一次，有位十幾歲的姑娘需要打針。她滿臉羞紅地慢慢褪下一點兒褲子，露出一小片臀部。小董面對那塊雪白的皮膚，用手拿棉籤消毒時感到十分柔軟。他的心砰砰地跳著，表面鎮靜的臉上浮起紅暈。一針扎下去，姑娘沒有任何感覺，小董卻覺得手上刺痛，仔細一看，原來針筒沒有打到姑娘的臀部，而是扎在了自己的手上。這事從此成了大家閒談時的笑料。

赤腳醫生們沒有經過嚴格的學習和培訓，沒有學位和認證。他們是那個特殊時代為了改善偏遠農村缺醫少藥而努力的特殊人群。幾十年過去了，小山村發生了翻天覆地的變化。村民們大多有了農村醫療保險 ，每年每人花不到兩百元人民幣，就可以享受醫保 。村民有了病，可以到縣醫院、地區醫院甚至北京 的醫院去治療，而費用可以在醫保中報銷相當大的比例。只從醫療條件這點，就足以看出小山村已經是舊貌換新顏了。