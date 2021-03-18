《老照片說故事》在美考駕照記

作者第一次考駕照的記錄（記分）表。

自小，母親就説我膽小如鼠，較刺激的事情總是避免參與，也未想過要開有四個輪子的車，在馬路上和人車爭道。

出國前，父母要我去駕駛教練埸學習開車，雖百般不願，最終還是順從了，因他們是為我好。結訓前，有一個驚險的路試。記得那天是個陰天，教練要我試試駕駛「北宜公路」。對我而言，真是一個不可能的任務。

六、七○年代，北宜公路彎曲難行，狹窄路旁就是山崖峭壁，常有車禍 發生，路上滿布冥紙，令人生懼。那次的冒險，是在教練手持教練棍棒拍打我的腳，不停地吆喝「加油加速」的恐懼中完成任務。教練勉強核發了一本國際駕照 ，而這本國際駕照，從未有機會用到，就已失效了。

疫情居家中，整理舊物，看到我在美的第一張駕照和泛黃的路考紀錄表，塵封許久的思緒，記起了這路考的往事。那是四十幾年前，畢業後就業，記得那時花了一千七百五十元，買了一輛二手車，是一輛小巧的雪佛蘭橘色小車。

那天風和日麗，視野良好。考官是位四十多歲的中年男子，笑容不多。首先檢視車輛，然後開始路考。開始後的慢行、停止前進和號誌等都不錯，下面開始操作左轉和右轉。三個左轉的弧度都轉得不好，第二個右轉更因太猛，讓考官的眼鏡飛落到汽車儀表板上，令我尷尬不已。心想一定要重考了，結果考官給的分數是扣掉二十八分，及格分是七十分，我低空閃過，居然拿到了駕照。

現在仔細看記錄上標記著「注意力不集中，分心」，也許這位考官不希望其他考官再遭遇到我，更怕眼鏡飛出去，可能造成傷害呢！這就是我在美考駕照的趣事。

在美國 四十幾年中，有很多第一次。第一看到如此又大又圓的月亮；第一次在宿舍餐廳中看到用洗澡盆大小的盆裝冰淇淋；第一次看到平坦且綠油油的大草原；第一次看到厚厚的冬雪；第一次看到井然有序的高速公路……種種不勝枚舉的初體驗。而我記憶中深刻的第一次，卻是那位哭笑不得、面有難色的考官，給了那時年輕的我第一次考照經驗。如今我已是老者，開車技術並無長進，倒是在左右轉時，較年輕時淡定從容多了。