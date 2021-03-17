一九五八年大學畢業，反右運動被批為思想右傾，自己出身又不好，領導要我們往艱難困苦環境接受鍛鍊，只好不甘情願地隨同十數位不同科系同窗，奔赴青海建設大西北去。

我們大部分人被分配到剛由民族學校升格為高校的省民族學院。省會西寧市中心只有兩條交錯十字大街，簡陋得可以。我們新校舍設在郊區，算是較現代的建築物。教師來自五湖四海，有七、八個北京 大學畢業生，大家各懷心事來到這個新組合的大家庭。

北大畢業生是學有專長的尖子，論學術研究強於來自師範院校的我們。學院領導幹部多由部隊轉業，中文系系主任資格老，是地下黨時代某省黨委宣傳部部長，後來脫逃，光環不再，沒了吃老本資格，仍沉醉昔日餘暉中。

賀龍元帥女兒賀捷生也在學校任教長達五載，後到中央軍委軍事部部長兼軍旅作家，官拜少將；其夫姓王，青靚白淨，菸不離手，當時他們夫妻倆都是歷史系普通老師，與我們一樣沒有特殊待遇，大概這是那時高幹子弟下放鍛鍊培養的方法之一，像有眼光的大企業創辦人培養兒女先到基層做起。

西北地方男性幹部多於女性，同來女同學甚受歡迎，好幾個很快就被男士追求而成婚；有位派到縣中學任教，不久成了縣委書記夫人。上海也來了大批年輕女子，適齡男士多了談戀愛的機會。學院裡一個漂亮、皮膚白皙的上海姑娘經多位男士追求，最後成了團委書記太太。學院領導關心青年，為男女交往花了許多心思，讓青年成家，安心根紮當地。

當時鐵路正築向西寧，鐵路「火車頭」體育會籃球隊要來搞公關，挑戰青海省代表隊。青海沒有專業運動隊，臨時在學校中湊隊應戰。我曾是大學籃球隊隊長，在北京各大學中只屬二流，也被召披上青海省戰袍上陣，過了一次省隊隊員之癮。

「大躍進」號召下，中文系老師要下鄉采風，搜集民間詩詞歌賦，青海的「花兒與少年」是青年男女說愛談情民歌總彙，藏族也有格薩爾王民族史詩，採集的資料真不少。少數民族地區缺公路，靠騎馬來往草原，我跟著一位藏族老師糊里糊塗上了馬匹，還好沒被拋下來，為安全起見，全程還要揹支老爺步槍裝樣子。後來學院在中文系師生努力下還出了本「藏族文學史」，書中羅列許多資料，水準難稱得上是史。

我們也沒錯過大煉鋼鐵運動，幾十位師生拉隊到面對祁連山一塊叫鐡邁的地方安營紮帳，要將整整一車煤煉成焦炭，結果全部成為煤渣廢品。

又到過一山腰開墾荒地，十幾天下來，用鐡鋤鐵鏟翻了硬地，到附近揹種子回來播種；隊長教我們用自己的長褲紮緊兩隻褲腳，把種子注入兩褲管，再束緊褲頭，將裝有種子的長褲搭在頸上，每人先後來回幾趟。因各人體力不同，有快有慢。有一次歸途時已近黃昏，我單獨行錯路而迷途，天黑後找不到出路，只好坐在一塊石頭上。天亮才知道我走到另一山頭，還好不是冬天，不然會凍壞，幸而也沒有碰到野狼。

種子播到地上，因地方貧脊，又缺水源，珍貴種子全糟蹋在地裡。有一晚，有位姓李的學生心臟病 發，無醫生又無藥物，無法搶救而身亡；開荒隊組織六、七個強壯小伙子成擔架隊，用樹枝和被單做成擔架床，將遺體抬到山下去。有位程姓北京大學中文系畢業生是擔架隊中一員，是我同房室友，事後跟我說該路走得真不容易，愈抬愈重，筋疲力竭。

開荒時北京大學生物系畢業的楊君，在工地捉了隻肥老鼠，火烤而食之，事被隊長提高到政治事件高度受批判。田鼠被廣東人視為進補佳品，生物實驗也用鼠為實驗物，飢餓時抓到這隻肥鼠豈能錯過。

江黃河源頭在青海，關於文成公主的傳說提到的「倒淌河」和「日月山」赫赫有名。湟中塔爾寺，是藏佛教重鎮，名氣稍遜西藏布達拉宮。浩瀚的青海湖像大海，湖中的湟魚多不勝數，一個浪頭把魚送到岸上，這種無鱗魚腥味重，當地人不吃，岸邊遍布魚屍。六○年代饑荒之時，學校食堂用幾袋麵粉換來整卡車的魚。

青海給人陌生異樣的感覺，停留那裡兩年，不一樣生活給青春帶來磨鍊，但從另一方面來說這也是種折磨。