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滿村皆是避孕套

袁弟順

上世紀七○年代中期，中國剛開始提倡計畫生育，每次放映露天電影前都有計畫生育宣傳片，教如何避孕等。小孩們都非常不喜歡，因爲我們只想看「正片」，就是正式的電影，如「上甘嶺」、「地道戰」等。

不久以後，我們發現有小孩拿著有點奇怪的白色氣球玩，聽説那是用從村衛生站拿的「X套」吹氣而成，我們都很羨慕，也很希望能有一個。

有一天傍晚，我們像往常一樣成群結隊地在曬穀場上玩耍，忽然聽到有人叫「快來拿X套吹氣球啊！」大家趕快跑過去，原來是有幾位調皮的小孩從衛生站裡偷來兩箱避孕套給大家吹氣球。哇！大家趕忙衝上去抓起一把塞進口袋裡，無論男孩女孩。

片刻後，曬穀場上到處都是氣鼓鼓的白色氣球，地上都是撕開的藍白色小紙袋，時不時聽到氣球爆裂聲，還有小孩叫嚷著「好臭啊」（橡膠氣味），並不時抹去嘴邊吹氣時沾上的白色滑石粉（包裝内的避孕套上有許多滑石粉）。

之後很長的一段時間裡，白色氣球就是我們最好的玩具，比賽誰吹得大、誰拍得高，真是滿村皆是避孕套。

後來才知道中國剛開始推行的計畫生育是自願的，同時給廣大農村無償提供大量的避孕套，並播放宣傳電影教大家如何使用。但這種和諧很快就沒有了，緊接著就是殘酷的「農村二胎」、「城鎮一胎」政策。

計畫生育 電影 中國

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