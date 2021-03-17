我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

《老照片說故事》帝汶到台北

文、圖／巫嘉清
作者(後排右五)在禾郊機場小飛機前和來送行的人留影。
作者(後排右五)在禾郊機場小飛機前和來送行的人留影。

一九五九年八月，我們一行十二人，初中畢業於葡屬帝汶中華學校，被保送回國升學

從帝汶到台北是遙遠的路程，第一程是坐小飛機從首都力利市開始，降落在禾郊市收遞郵件後，繼續前往澳洲北部的達爾文市。從那裡轉機到菲律賓馬尼拉，再飛往台北。

當年我們的雙親和二姊是禾郊學校的老師，當地的親友們都很高興飛機會停留在禾郊，給他們機會再來機場為二姊送行。

這一張照片是當天在禾郊機場小飛機前和部分人的留影。後排右五是我，右七是二姐，前排右一是小妹，右二是大妹。後面的小飛機只能坐十二人。我們都是第一次坐飛機，新鮮興奮緊張，絲毫不覺得它狹小。

到達爾文時，不記得是什麼原因，我們被招待住進包括三餐的小酒店兩天，只記得我們次日早餐後無所事事，便決定出外逛逛。由於沒有人有足夠的英語可以應用表達求助，大家決定先指定一位同學記路，以免迷路回不來酒店。

達爾文那時還是小城一個，酒店附近是整齊的街道，兩邊是單棟的平房民居，前院花草也大同小異，沒什麼特別好看的，走了幾條街便準備打道回酒店吃午餐。叫認路的同學領路，誰知見他站在那裡呆著說不淸楚。

我們問：「我們說叫你仔細記路，你沒有嗎？」他說：「有啊！我記住酒店對面有一座水塔作為我的地標……但現在一看原來每個房子後面都有水塔！」大家只好搖頭苦笑，慢慢地摸索回到酒店。成為第一次出門留下的小笑話。

離開達爾文後，我們坐上澳航的大飛機繼續飛往馬尼拉。離開帝汶前，我們知道會在馬尼拉停留一天轉機，領事館的王領事已通知當地使館招待，認為我們會住在華僑報館樓上，屆時若有記者訪問，他教導大家應該如何應對。

但到了馬尼拉卻因為飛機需要修理三天，變成航空公司負責招待，我們竟然被帶到當地最豪華的馬尼拉大酒店下榻。讓大家大開眼界，享受一流酒店的豪華服務。

以後的三天，幾位大使館請來熱情的華僑青年人，他們開車帶著我們到處遊覽，忙著走馬看花，其中留下印象最深刻的是華僑義山；若沒有預先告知，我們真以為到了另一個市區。只見街道可容納車輛通行，兩旁都是漂亮的洋房，屋子裡有家具，有些還請人在那裡駐守，這些都是富有的華人墳地。這種排場，自然在無數貧困的菲律賓人心中激起妒怒，覺得活人無居所，你們死人卻住豪宅，太過分了。

在馬尼拉享受過三天後，我們終於又坐上飛機平安降落在台北松山機場。從此展開人生旅程中新的一章。

機場 澳洲 升學

上一則

血脈（五）

下一則

台北漫興

延伸閱讀

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」
奇異售租賃事業 300億賣給AerCap

奇異售租賃事業 300億賣給AerCap
大馬尼拉確診再現高峰 馬尼拉市長警告可能封城

大馬尼拉確診再現高峰 馬尼拉市長警告可能封城
「德州大停電是人禍」 環時拿中美體制對比

「德州大停電是人禍」 環時拿中美體制對比

熱門新聞

戴著口罩的65歲華裔大提琴家馬友友14日在麻州Berkshire社區學院完成第二劑新冠疫苗接種。注射完畢後的15分鐘等候觀察期間，馬友友忽然拿出大提琴，即席演奏，回饋醫護人員，全場驚喜，報以熱烈掌聲。(路透)

「隧道盡頭的光」 馬友友打完第2劑疫苗當場即興演奏

2021-03-14 21:27

父親的宴會菜

2021-03-13 02:03
美國數位藝術家Beeple的照片拼貼數位藝術品「每一天」，是佳士得拍賣會的首件NFT商品，11日創下6930萬元拍賣天價，打破多項紀錄。(美聯社)

數位藝術家Beeple一張JPG檔拼貼照 拍出6930萬天價

2021-03-12 00:25

一個人的診所

2021-03-13 02:01

我的洋女婿

2021-03-15 02:07
落葉。（李源）

她隨著枯葉而來（上）

2021-03-13 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％