《老照片說故事》帝汶到台北

作者(後排右五)在禾郊機場小飛機前和來送行的人留影。

一九五九年八月，我們一行十二人，初中畢業於葡屬帝汶中華學校，被保送回國升學 。

從帝汶到台北是遙遠的路程，第一程是坐小飛機從首都力利市開始，降落在禾郊市收遞郵件後，繼續前往澳洲 北部的達爾文市。從那裡轉機到菲律賓馬尼拉，再飛往台北。

當年我們的雙親和二姊是禾郊學校的老師，當地的親友們都很高興飛機會停留在禾郊，給他們機會再來機場 為二姊送行。

這一張照片是當天在禾郊機場小飛機前和部分人的留影。後排右五是我，右七是二姐，前排右一是小妹，右二是大妹。後面的小飛機只能坐十二人。我們都是第一次坐飛機，新鮮興奮緊張，絲毫不覺得它狹小。

到達爾文時，不記得是什麼原因，我們被招待住進包括三餐的小酒店兩天，只記得我們次日早餐後無所事事，便決定出外逛逛。由於沒有人有足夠的英語可以應用表達求助，大家決定先指定一位同學記路，以免迷路回不來酒店。

達爾文那時還是小城一個，酒店附近是整齊的街道，兩邊是單棟的平房民居，前院花草也大同小異，沒什麼特別好看的，走了幾條街便準備打道回酒店吃午餐。叫認路的同學領路，誰知見他站在那裡呆著說不淸楚。

我們問：「我們說叫你仔細記路，你沒有嗎？」他說：「有啊！我記住酒店對面有一座水塔作為我的地標……但現在一看原來每個房子後面都有水塔！」大家只好搖頭苦笑，慢慢地摸索回到酒店。成為第一次出門留下的小笑話。

離開達爾文後，我們坐上澳航的大飛機繼續飛往馬尼拉。離開帝汶前，我們知道會在馬尼拉停留一天轉機，領事館的王領事已通知當地使館招待，認為我們會住在華僑報館樓上，屆時若有記者訪問，他教導大家應該如何應對。

但到了馬尼拉卻因為飛機需要修理三天，變成航空公司負責招待，我們竟然被帶到當地最豪華的馬尼拉大酒店下榻。讓大家大開眼界，享受一流酒店的豪華服務。

以後的三天，幾位大使館請來熱情的華僑青年人，他們開車帶著我們到處遊覽，忙著走馬看花，其中留下印象最深刻的是華僑義山；若沒有預先告知，我們真以為到了另一個市區。只見街道可容納車輛通行，兩旁都是漂亮的洋房，屋子裡有家具，有些還請人在那裡駐守，這些都是富有的華人墳地。這種排場，自然在無數貧困的菲律賓人心中激起妒怒，覺得活人無居所，你們死人卻住豪宅，太過分了。

在馬尼拉享受過三天後，我們終於又坐上飛機平安降落在台北松山機場。從此展開人生旅程中新的一章。