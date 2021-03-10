《老照片說故事》翠綠棋盤

作者珍藏的餐盤

廚房裡傳來「哐啷」一聲，果然不出所料，三不五時就會打破碗碟的家庭主夫又闖禍了。我過去一看，若是普通盤碗也就罷了，沒想到竟是一個有四十年歷史的盤子。我看著水槽裡的碎片，方格花紋四分五裂，還真是心痛不捨！原本成雙成對的四大四小的厚實瓷盤，落下個小缺憾，只好安慰自己是「碎碎平安」了。

這套餐盤頗有紀念價值，是親戚贈送的結婚禮物。當年進入研究所前，我們安排好樸素的結婚儀式，早上先去市政府登記公證結婚，傍晚就在紐約市中國 城餐廳裡宴請親友，僅僅兩桌客人，簡簡單單完成終身大事。住在匹茲堡的楊大姨全家專程赴宴，長途跋涉送來我們家當裡的第一套餐具。

帶著嶄新的瓷盤，我們回到宿舍開始忙碌的求學和家居生活。平常粗茶淡飯捨不得用新盤，等到和同學聚餐時才拿出來獻寶。當年大夥兒都是省吃儉用的留學生，餐具若非學長畢業時留傳的，就是從車房拍賣便宜買回來的，多半零零落落，各種花色材質聚集一室。偶爾端上這萬花叢中一點綠的瓷盤時，尋常菜餚似乎平添了幾許色彩和美味。

日後隨著生活變遷，陸陸續續也添購不少碗盤，唯獨這套棋盤式樣的圓盤，各有六道寛窄勻稱的縱線和橫線交錯有致，分割成融合了翠綠淺綠粉白的方格，彷如水彩畫般的色彩渲染散開成一圓形，設計柔和清新而不耀眼刺目。

每當細看這樸素淡雅的餐盤，總覺得它蘊含著居家過日子的安穩，無論季節更迭，擺上餐桌，它自然呈現鮮明亮綠如春日的光采，引人食欲大開。

多次搬家時，免不了會淘汰些使用煩膩的鍋碗瓢盆。唯有這套瓷盤，我必定仔細用紙巾一層層保護妥當，確定不會被壓破，再將它們安置在新的櫥櫃裡。用之經年，一洗再洗，外觀從未有任何磨損或褪色。

有別於當今餐具，這個盤子底面不僅明顯標示品牌「Mikasa」，且附帶一款別出心裁的棋盤式商標，格外秀氣精緻；另外註明可適用於烤箱和微波爐，日本 製造；數十年前的產品已經達到美觀實用的標準。近年餐具品牌推陳出新，花樣繁多，這金字招牌老店依舊屹立不搖。即使創新產品層出不窮，我所珍惜的棋盤造型已是歷史；而品牌之下，日本製造的模式也成為絕響。

無數回拿出拿進這套餐盤，看著翠綠棋盤，總會回味起它陪伴我們和朋友相聚的歡樂時光，還有風雨歲月中卻能享用一盤美食的安定恬靜。