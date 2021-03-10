學校四集體生活（下）

一、二年級學生分散後，在校學生仍有上千人。上千人的學校，吃飯是一個大問題。當時沒有電話，一切問題都是靠人直接聯繫，學校連一輛自行車也沒有。學校專門抽出來四名領導負責伙食，學校大食堂由兩名領導全權負責安排；另外兩名領導負責與各大隊聯繫，供應米、麵、柴、油、鹽、青菜、肉食等。

反正一切食物的供應都是一平二調，不掏分文，需要多少列出名目，分到各個大隊，大隊再分到小隊；小隊準備好以後，再抽人送到學校，學校大食堂驗收後開出數據，由送糧油伙食用品的職員交結本大隊備案。學校方圓縱橫十來里，兩名領導天天用兩條腿往四處跑，天天忙得沒有空閒。

最忙的是各個生產隊的社員，又要下地勞動，又要給學校準備食物。那時，農村磨麵、碾米沒有機器，都是牲口拉磨、拉碾，很費時間，每天都要有很多生產小隊給學校準備柴米油鹽醬醋茶，學校催要，連繫食品的人忙，大隊忙，小隊職員更忙，更辛苦。

一九五八年底到一九五九年底的一年多一點時間裡，學校實行四集體，伙食搞得是不錯，一周吃兩次肉、炸兩次油條，天天都有白饅頭、大米乾飯；頓頓的菜也很充足，雞蛋 、粉條、豆腐、青菜天天有，天天過的都是天堂式的共產主義生活。反正天堂式的生活究竟什麼樣，誰也沒有見過，誰也沒有經歷過，都是生活過得好了、吃得好了，像過年一樣生活，就說成是天堂一樣的生活，人云亦云而已。

為了體現出同勞動的特色，學校規定四、五、六年級學生由老師帶領著，一周到山上拾兩趟柴禾，給學校大食堂做飯燒鍋用，也是以實際行動支援了農業，師生也得到了勞動鍛鍊。上山拾柴禾，路不算遠，有五、六里路，一天拾一趟，對山區的小孩來說不算什麼，各個都願意去。

特別是拾柴途中經過的兩、三個村莊，對我們表示特別的關心、友好。他們輪流招待我們，留我們吃飯，像待稀客一樣；八個人坐一桌，還挑出年輕姑娘和小媳婦當招待員，給我們端飯端菜。每個桌上都是十碗菜，五葷五素，雞、魚、豬肉樣樣有，自己生產隊種的菜園，新鮮又齊全。

我們吃飯時她們站立一旁，替我們添飯。我們吃罷飯走時，還笑著說：「招待得不好，請多包涵！」感動得我們還列隊唱支短歌給她們聽，比如：「戴花要戴大紅花，騎馬要騎千里馬，唱歌要唱躍進歌，聽話要聽黨的話。」最後還要加上一句：以後拾柴還要來村莊（她們是范庄村生產隊）。我們當時的心情真是又高興又激動，心裡說：共產主義就是好，天天都有好生活。回到學校後，學校大食堂給我們拾柴師生準備炸好的油條和糖糕，還有小米 稀飯。我們天天過著過年一樣的美好生活。

遺憾的是，過了一九五九年的春節，學校大食堂的生活，像結巴舌子喚豬一樣，一哩不如一哩。學校派往四周生產大隊聯繫伙食供應的領導，回來告訴我們說，他們不是不願意給，而是沒有貨源。大隊部領導帶我們到生產隊實際察看，生產隊倉庫存糧已經見底了，大長一春天，他們社員自己吃糧也沒有了，真是令人焦急萬分！

學校催糧人員要不來糧食，學校領導也沒辦法解決，只有報請公社領導，學校四集體暫時解散，學生和老師各回原來的學校，恢復原樣。老校師李雪如說：「實現共產主義難哪，還沒有開始就結束了。」

➤➤➤學校四集體生活（上）