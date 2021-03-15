學校四集體生活（上）

一九五八年，毛主席發出了「鼓足幹勁，力爭上游，多快好省地建設社會主義」的總路線。麥收後，著名工人作家胡萬春在報紙上曝出了，河南遂平縣嵖岈山小麥畝產七千三百二十斤的報導，接著又傳出了河南羅山水稻畝產八萬多斤，一時間人心沸騰，歡欣鼓舞，建設社會主義的熱情特別高漲。很快，報紙上又登出了遂平嵖岈山成立了人民公社，報紙上發表了毛主席題寫的「人民公社好」的題詞，就此，「三面紅旗萬萬歲」的口號在全國迅速飄揚，總路線、大躍進、人民公社等「三面紅旗」指引人民鬥志昂揚，意氣風發，掀起了大躍進的熱潮。

人民公社在當時是一個新生事物，很快群起響應，迅速蔓延全國，全國農村一窩蜂似地都成立了人民公社。不僅如此，不知是從哪裡又搧出一股風，公社成員實行大集體：集體幹活，集體吃飯，實行吃大鍋飯，吃飯不要錢，一個村莊成立一個大食堂，隨便吃。後來又演變成吃飯前先站好隊，人人手舉毛主席語錄，實行早請示，晚祝願，「敬祝偉大的領袖、偉大的導師、偉大的統帥、偉大的舵手毛主席萬壽無疆！林副主席身體健康！」並要求學校實行同吃、同住、同學習、同勞動的四集體生活。

當時我所工作的學校是任店公社木砦小學，被合併到南邊的大李庄小學，同時被合併到大李庄小學的還有王樓小學、陳門店小學、趙灣小學和大陳定初小，學生一千多人。整個大李庄村的幾十戶社員、幾百口人統統被拆散，分到附近的幾個村莊，騰出民房做教室、做學生宿舍，公社還派一名醫生做為校醫。

一千多名學生中，光十歲以下的兒童就有幾百名，白天上課還好說，吃飯睡覺卻成了問題。由於年齡太小，有的孩子吃飯不會端碗、不會拿筷子，在家吃飯時有的用小勺，飯碗放在桌上。學校沒有這麼多桌子做飯桌，也沒有小勺供孩子用，有的孩子吃飯用手抓，端飯碗把飯打翻了，地上、衣服上濺得都是飯，飯熱燙著手了，哭成一片。

夜晚睡覺更麻煩，不少孩子在家時都是好好摟著哄著入睡，學校做不到這一點。孩子睡不著，還互相打鬧，碰著了，打痛了，玩惱了，哭聲一片。孩子小，床又小，不敢讓孩子睡床上，怕掉下床摔著了，所以在地上鋪上麥秸睡；有的孩子尿床，被褥、麥秸尿濕了，天冷又無處曬，被褥可以用火烤，麥草沒法烤，室內臊烘烘的很是難聞。

領導和低年級教師天天忙得焦頭爛額，招架不住。請大隊派一些保育員來，來的又是一些年輕姑娘和沒生過孩子的年輕媳婦，缺乏照護孩子的經驗，每天亂成一團糟。

有的孩子接連生病，在家的媽媽們掛念孩子，夜晚經常有媽媽們結伴，黑燈瞎火地摸到學校來看望孩子，媽媽們見到孩子不忍離去，孩子也吵著要隨媽媽回家。情況的發展不容樂觀，萬般無奈之計，學校領導報請公社領導許可，讓一、二年級師生暫時各回各校，學生隨家長吃、住，白天去學校上課。

➤➤➤學校四集體生活（下）