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《老照片說故事》手機的故事

文、圖／竹心
圖為我們家的第一代手機。中間是兒子的，右面的是我的。
圖為我們家的第一代手機。中間是兒子的，右面的是我的。

我們家使用手機比較晚，大概在二○○五年才買了第一部手機。記得二○○四年暑期回國探親，家人、同事、同學、朋友幾乎人手一機。姊姊看我沒有手機，還主動提供一部手機供我在國內使用。我拒絕了，理由是根本不需要。

後來兒子讀高中，參加學校管樂隊。每日訓練時間長，晚上經常有橄欖球比賽。多次問過兒子是否需要手機，總答「Not necessary」。所以買手機一事，就拖延下來。

直至有一年暑假，一日管樂隊訓練，清晨八時準時將兒子送到學校，然後直接去了健身房，兩個小時以後，又開車到菜市場買菜，回到家後，準備上網瀏覽一番，正好十二時去接兒子。不料，走進書房發現電話機上的紅燈閃爍不停，有十幾個留言，全部來自於兒子。原來上午的訓練取消，改到下午。留言從八時零五分開始，彼時已經十一時了。整整三個小時啊！

衝鋒般的速度，開車奔赴學校。心急如焚，腦海裡一遍遍回放同一個場景：諾大的學校，孤苦伶仃的兒子，獨自等候在校門口。安全嗎，有壞人嗎？

衝到學校，停車場空空蕩蕩，校門口寂靜無人。停好車，發足狂奔，衝進管樂隊平時活動的大廳，空無一人。在走廊裡迅速穿行，聽見一間教室傳來小提琴聲，便走進去想問問。一進去，唇已張，話未出，便看見兒子坐在一把椅子上，聽弦樂隊的同學們拉琴。心，一下子掉進了肚子裡。

兒子也一眼看見了我，笑瞇瞇地站起來，我趕緊抱抱兒子說急死媽媽了。母子倆邊說邊往外走。我道歉說等急了吧；兒子說一開始著急，一會兒就出門去看看媽媽來了沒有。後來聽他們拉琴，就忘了。

那天，先生一回家。我就宣布必須買手機了。如此這般一說，先生也甚是心疼。

那個周末，全家人一起去了手機店。我和先生選了最基本的款式。讓兒子挑一款他最喜歡的。兒子便挑了一款深藍色的，比我們的稍微貴一點。售貨員說你這兒子還挺會省錢，以為他會挑最時髦也最貴的那一款。我問兒子是否想要那個。兒子回答「Not necessary」。回家後才解釋，他不想選那一款，是因為不喜歡他的手機是同學裡最惹眼的，「現在這款不好不壞，Just perfect」。

自此開啟全家使用手機的歷史。一機在手，確實方便多了，隨時可以聯繫。再後來，每隔幾年換一代手機。第二代、第三代、第四代，現在應該是第五代了。每次選的手機，用兒子的話說Just perfect，不是最好最貴的，也不是最差最便宜的。功能強、實用、不惹眼，剛好。雖然人世間並無「just perfect」的選擇，但是力求保持中立；不奢求「not necessary」的欲望，著眼於適度需求。既不追求卓越，亦不沉淪平庸，凡事中庸，有度有節，不失為一種得宜的生活態度。

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