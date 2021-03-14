「拉大鋸，扯大鋸，正月十五唱大戲。接姑娘，請女婿，就是不讓XX去。」這首兒歌流傳很廣，相信很多人兒時都唱過，或者聽大人唱過。其實，並不是只在正月十五唱大戲，幾乎整個正月都唱，有時候甚至從初五一直唱到開春二月二龍抬頭。

當時剛解放不久，農業生產比較原始落後，農民一年到頭沒白天沒黑夜地在田間勞作，面朝黃土背朝天，黑汗白流，沒有歇息的時間，更沒有娛樂活動。好不容易盼到過大年，可以鬆口氣歇息歇息了，誰也不會去著急幹活，何況天寒地凍沒活可幹。所以，正月是農民不成文的長假，可盡情地玩樂。富於鄉土氣息的活動很多，整個正月是歡快的、沸騰的、五彩繽紛的，歡聲笑語，鑼鼓喧天，紅火熱鬧。唱大戲則是重要的一項。

我們村裡有一個業餘劇團，都是年紀大的老年人，唱河北梆子，也唱絲弦、老調等河北為主的劇種。平時村裡有紅白喜事或是農閒時演出，有時也到外村去演。他們的演出村民們很熟悉，都能哼哼幾句，沒有了新鮮感。所以，過年的時候，都是請外邊的比較正規劇團演出。

當時，多數村子都沒有固定的劇場 ，在臨時搭建的簡易舞台上演出，有的用木板搭成，有的用黃土壘成，茅草作頂，四周圍上高粱秸或葦席，外面抹上泥巴，一為擋風保暖，二是防人扒開偷看。條件好的村子，有用木板釘的簡單座凳，多數村子沒有座位，都是站著看。雖然很簡陋，但鄉親們興頭極高，擠得裡三層外三層，踮腳伸頸，看得津津有味。鄉間台子戲對我影響很大，我長大以後進入梨園行，是與鄉間土台子戲的影響、薰陶和啟蒙分不開的。

當時的演出情景至今記憶猶新，還活在腦海裡。記得演出的劇碼，有「武家坡」、「珠簾寨」、「汾河灣」、「三上轎」、「八大錘」、「蜈蚣嶺」、「羅通掃北」……等等。「羅通掃北」還是帶彩兒的，羅通的肚子被槍挑以後，「噗——」地一聲，從肚子裡噴出一堆「腸子」。當時年紀小，從來沒見過這樣的情景，著實嚇了一跳，以為演員的肚子真的被長槍挑破了，嚇得閉上眼睛。

演員功夫很強，演得很逼真，左手托著流出來的「腸子」，右手握著長槍，在台上跳躍翻滾，翻跟頭、甩髮劈叉，做出痛苦、憤怒的各種表情和動作，真是精采極了。

鄉村演戲還有許多趣事，現在想起來還想笑。有一次在鄰村看戲，是日場。那天天氣格外好，萬里無雲，沒有風，雖然是冬天，太陽還是暖融融的。來看戲的人很多，圍得水洩不通，周圍停著外村來看戲的膠輪大車，車上站滿看戲的人，再就是做小買賣的攤販。

這天陽光很強烈，曬在人身上暖洋洋的，猶如陽春一般。小販中有個賣甜水，甜水五顏六色，非常好看，格外吸引孩子們，紛紛纏著大人去買。賣甜水的見生意如此紅火，更來了勁兒，扯著嗓子叫喊吆喝，把戲台上的戲都給攪了。

劇團裡有個演丑角的老演員，見賣甜水的攪了他們的戲，便想出個主意，走到賣甜水的攤位前，一臉壞笑地問：「你這水甜嗎？」賣甜水的臉一耷拉，白了他一眼：「你說的這叫什麼話，甜水怎麼會不甜。」

「真甜哪？來一瓶。」丑角拿起一瓶甜水，牙咬掉瓶蓋，咕嘟咕嘟喝下大半瓶。

賣甜水的賣乖：「不騙你，甜吧？」他萬萬沒有想到，話音剛落，但見這丑角咕咚重重地栽倒地上，口吐白沫，渾身顫抖。這下可把賣甜水的嚇壞了，推起甜水車子就跑，甜水灑了一地。在場的人正要去追趕賣甜水的，沒想到這丑角眼睛一睜，抬手抹掉嘴上的白沫，說了聲：「好——甜——啊！」從嘴裡吐出一小塊肥皂。逗得在場的人忍俊不禁，笑得前仰後合，紛紛說：「真不愧是演丑的呀！」

當時小，不知道那甜水是什麼做的。長大後，聯想到當時農村落後的現實，很可能是用對人體有害的化學原料調製的。這丑角雖然是從維護劇團利益出發給小販搞破壞，客觀上也算是一種打假吧。

轉眼半個多世紀過去了，兒時的這些記憶依然歷歷在目，歷久彌新，成為溫馨的回憶，慰藉鄉愁的良藥。故鄉，我心中永恆的聖地。