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《老照片說故事》王子的寶劍

文、圖／潘全安
作者收藏的寶劍。
作者收藏的寶劍。

我的收藏裡，有一把寶劍。它的主人是芭蕾舞明星彼得包斯曼 （Petrus Bosman）。一九六○年代，彼得包斯曼是英國皇家芭蕾舞團（The Royal Ballet）的當家台柱，享譽南非、英國、法國。

彼得最後移居美國，一九八○年初執教於伊利諾州香檳城的國家舞蹈學院 (The National Academy of Dance/ Arts) 。當時我正在伊利諾大學攻讀研究所。

彼得與我素昧平生。我略通中醫推拿，有一天他練舞不慎扭傷腰部，透過朋友找到我。數次治療後，他的腰傷恢復了，此後便經常邀我小聚。

彼得見多識廣，學問淵博，酷愛多元文化，個性隨和幽默。他喜歡中國菜，也愛聽我講述中華文化，跟他聊天趣味無窮，我們逐漸成為至交。每年舞蹈學院公演，他擔任總指揮，都會安排我列座貴賓席。

一九八七年，舞蹈學院因經營不善而解散，彼得轉往猶他州發展。臨別依依，我開車送他去機場。通關之際，隨身攜帶的一把寶劍遭到安檢人員攔截，彼得立刻轉過身，毫不猶豫地以寶劍相贈，相約後會有期。

柴可夫斯基（Tchaikovsky）的胡桃鉗(The Nutcracker)，是芭蕾舞劇中的經典。彼得飾演劇中英俊的王子，手持寶劍，英雄救美。

屈指一算，相別三十年，期間各自忙碌遷徙，只透過書信和電話聯絡，總無緣相聚，最後竟至失聯。二○○八年，驚見報載年逾八十的彼得與世長辭。噩耗傳來，我感慨淚下，遺憾唏噓！

這把寶劍無數次跟隨彼得亮麗登台，被他視為幸運寶物。往日搭機出國表演時，寶劍隨著團體道具鎖在托運箱裡，從來都不是問題。誰能料到，遷離伊州時，他刻意將寶劍隨身攜帶，竟然被視為武器而禁止登機，於是寶劍從此留在我身邊。回想起來，一切彷彿是命中注定！

彼得在舞台上的王子英姿，深印在我腦海。如今面對寶劍，睹物思人，很懷念這位昔時的好友。

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