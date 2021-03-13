《老照片說故事》篳路藍縷，憶苦思甜

作者珍藏的舊稿紙。

一九七○年九月三日，我在台北松山機場淚別了來送行的親戚朋友，出國留學。感傷「西出陽關無故人」，我掩面一路哭著上飛機。

坐旁邊的一位中年男士看我一直低頭拭淚，就關心地問為什麼這麼悲傷。他遞給我一張名片，原來他是要到駐休士頓大使館履新的參事。我告訴他，我將到奧克拉荷馬州 讀書，是教育研究所第一位也是唯一台灣 留學生，不但捨不得男友，更擔心到一個沒有同胞的陌生地方如何適應？

那位先生告訴我：要有信心，我能過關斬將的通過申請留學，也必能面對未來的挑戰。他說可以幫助我適應異鄉的生活，將替我登記由教育部 免費贈送一年的中央日報航空版，可以看到家鄉的消息。飛機抵達洛杉磯以後，我們就轉機各奔前程。

到學校後，我每周都會收到一份薄薄的中央日報航空版。它帶來了故鄉的訊息，安慰我的遊子情懷。那時我偶爾會投稿，因為沒有稿紙，是用白紙打格子，寫好再寄回台北；不久，我收到中央日報寄來的一疊稿紙，叫我感動不已。

如今投稿用電腦打字，電子郵件寄出，快速又便捷。看到這舊稿紙，回首過去的篳路藍縷，憶苦思甜之餘，不知那位送我報紙的好心外交官，今日可安好？