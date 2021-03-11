《老照片說故事》紅木立櫃的曲折身世

屬於抄家物資的紅木大立櫃。

照片可見，這是個一人多高的大立櫃，純正地道的紅木家具，質地堅硬，製工精良，給人大氣之感。它的左上方是個有兩扇狹長鏡門的小櫃子，下有三個略小的抽屜；右邊是個大衣櫃，門上有亮可鑒人的穿衣鏡。下方還有兩個大抽屜，再往下是精雕細刻的裝飾底座，有四個老虎爪形的木雕腳支撐。倘要追問這大立櫃的身世，倒還有頗為曲折的來歷呢。原來，它屬於當年的所謂抄家物資，被我父親從一家舊貨店覓寶得來，在我家悄無聲息地服務了半個多世紀。

一九六六年，文化大革命伊始，瘋狂的抄家運動旋即啟動，許多所謂「牛鬼蛇神」的私宅被紅衛兵和造反派無端查抄，一時間天翻地覆。我家一個姓顧的鄰居就是所謂的資方代理人，在某個清早被廠裡趕來的造反派大舉查抄，翻箱倒櫃。選擇大清早顯然是有意為之，為了讓這家人無可防備。我至今記得穿著睡衣的顧姓夫婦和他們兩個小女孩，在門口哆嗦地看著眼前突發的一切，委屈，害怕，卻又百般無奈。

紅衛兵和造反派們以革命的名義，沒收大量抄家對象的珠寶細軟和各色財產，中飽私囊；其中有些物品輾轉淪落到舊貨商店，待價而沽，成為普通人覓寶補缺，添置家具的好機會。

那時上海有幾家有名的舊貨店，包括靠近外灘的中央商場，淮海路上的淮國舊，還有南京西路新華電影院 旁一家很大的寄賣商店，後來曾改為專售高檔商品的友誼商店分店。所謂寄賣商店，似像早年的典當店，賣主把物品送到商店委託店主代售；一旦售出，商店扣留部分盈利，其餘歸賣主。父親也曾把一件真羊毛的大衣送交這家寄賣店代售，以應對家中急需。

不過，這次父親下班後到這家寄賣店閒逛，一眼相中這個大立櫃；他對紅木家具素來情有獨鍾，一心要為家裡撐點像樣的家當。我家本有個紅木方桌，也是父親喜愛之物，可惜因為天冷，被吊在屋梁上的一棵大白菜在繩子斷裂後砸中，桌面被砸出個大裂縫。所以父親無論如何也要把大立櫃買下，以圓他搜羅紅木家具之夢。他東拼西湊地整合了兩百多元錢，終於如願以償獲得大立櫃的擁有權。

有了紅木大立櫃，頓時補足家裡原來只有一個五斗櫥的不足，緩解物品堆放雜亂無章的現象。

父母年前均已仙逝，紅木立櫃被哥哥收藏下來，把那面有大裂縫的穿衣鏡更換成新，裂縫不再，對我而言反倒失了原先的歷史真面目。儘管如此，一看到這大立櫃，立馬想到當年父親對紅木家具孜孜不倦的追求。更珍貴的是，它促使我回想起那個極端動盪和荒唐的年月，還有那所謂的抄家物資，一個稀奇古怪的歷史產物。將來，該如何給後人講解抄家物資的含義呢？我不得而知，但我本人絕不需要翻閱字典去查尋它的字義。